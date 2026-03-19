Liderii UE îl presează pe Orban să deblocheze împrumutul de 90 miliarde euro pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene sunt pregătiți să exercite joi presiuni puternice asupra premierului ungar Viktor Orban, în cadrul unui summit cheie la Bruxelles. Miza este uriașă: deblocarea unui împrumut necesar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, pe care Budapesta îl blochează din luna februarie.

Miza summitului de la Bruxelles

Deși liderii UE au aprobat împrumutul încă din decembrie, Orban a blocat implementarea sa în februarie. El a invocat o dispută legată de o conductă avariată de război. Numai ca lucrurile sunt mult mai complicate de atât. Poziția sa a stârnit furia celorlalți lideri, deoarece se estimează că Ucraina va rămâne fără fonduri în doar câteva săptămâni dacă nu primește finanțare nouă.

Conducta Drujba, pretextul blocajului

La prima vedere, totul pare tehnic. Conducta Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, a fost avariată de un atac rusesc în ianuarie. Oficialii ucraineni susțin că reparațiile vor dura, dar Ungaria insistă că aceasta este deja funcțională. Cum vine asta, până la urma? La summitul de la Bruxelles, liderii blocului comunitar vor aduce în discuție un acord încheiat de Zelenski săptămâna aceasta pentru repararea conductei cu ajutor tehnic și finanțare de la UE, sperând să-l convingă pe Orban să renunțe la opoziție.

Orban, de neclintit: „E simplu”

Dar premierul ungar nu dă semne că ar ceda. Orban, un aliat naționalist al lui Donald Trump, aflat în plină campanie electorală pentru realegere, a fost adesea o piatră de încercare pentru politicienii europeni. Mesajul său a fost tranșant, postat marți pe rețeaua X: „Nu se livrează petrol? Nu se dau bani. E atât de simplu”.

Credibilitatea Consiliului European, în joc

Schimbarea de poziție a lui Orban a pus sub semnul întrebării însăși credibilitatea Consiliului European, cel mai înalt for decizional al UE.

O decizie a fost luată.

Iar acum trebuie implementată, a subliniat miercuri președintele cipriot Nikos Christodoulides. „În decembrie, am luat o decizie politică – o decizie politică la nivelul Consiliului European. Acum este momentul să o punem în aplicare”. Acesta a adăugat, în cadrul unui eveniment la Bruxelles, că un eșec ar fi de neconceput: „Nu vreau să mă gândesc la un scenariu în care Uniunea Europeană decide ceva la nivelul Consiliului European, la nivelul celor 27 de lideri, iar această decizie politică nu este pusă în aplicare”.

Exasperarea multor oficiali europeni este cu atât mai mare cu cât Ungaria (alături de Republica Cehă și Slovacia) a obținut deja o derogare de la plata costurilor acestui împrumut. E drept că Orban nu s-a mai răzgândit până acum în privința unui acord deja convenit la nivel de lideri UE, spun diplomații, ceea ce face situația actuală și mai tensionată.