Președintele francez Emmanuel Macron și Papa Leon al XIV-lea au avut vineri prima lor întâlnire oficială, la Vatican. Discuțiile, care au durat aproximativ două ore, s-au concentrat pe critica abordării președintelui american Donald Trump în războiul din Iran, ambii lideri cerând o soluție diplomatică.

Critici la adresa lui Trump

Întâlnirea vine într-un moment în care atât Macron, cât și Suveranul Pontif au condamnat public modul în care Trump gestionează conflictul cu Iranul. E drept că tonul a fost neobișnuit de direct. Papa Leon al XIV-lea a calificat amenințările lui Trump împotriva civilizației iraniene drept „inacceptabile” la începutul acestei săptămâni. În schimb, Macron l-a acuzat pe președintele american că alimentează instabilitatea prin declarații contradictorii și un ton agresiv.

Pe lângă criza din Orientul Mijlociu, agenda discuțiilor a mai inclus multilateralismul, schimbările climatice și urgențele umanitare.

O vizită fără întâlniri politice în Italia

Dar ce semnal transmite absența unei întâlniri cu premierul italian? Vizita lui Macron la Roma a exclus în mod notabil orice întrevedere cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Palatul Elysée a definit vizita drept „republicană și laică”, precizând că nu au fost planificate întâlniri politice bilaterale cu guvernul italian.

Ocolirea a fost evidentă.

Ultima întâlnire oficială dintre Macron și Meloni a avut loc în 2025, când președintele francez a fost primit la Palazzo Chigi pentru un dialog bilateral menit să relanseze relațiile după luni de tensiuni. Iar ultima întâlnire cu președintele italian Sergio Mattarella a avut loc pe 7 iunie 2023, la Quirinale.

Două ore la Vatican

Întâlnirea marchează prima întrevedere a lui Macron cu Papa Leon al XIV-lea (primul papă de origine americană), la aproape un an de la alegerea acestuia. După audiența cu pontiful, președintele francez a purtat discuții și cu Secretarul de Stat, Pietro Parolin.

Iar la finalul întrevederii, cei doi lideri au făcut un schimb de cadouri. Macron i-a oferit pontifului un tricou al echipei naționale de baschet a Franței și o carte despre reconstrucția Catedralei Notre Dame după incendiul din 2019.

Agenda spirituală a președintelui

Până la urmă, agenda lui Macron s-a concentrat pe angajamente instituționale și religioase, fără opriri oficiale la sediile guvernamentale. Vizita sa la Roma a început încă de joi, cu o oprire la Comunitatea Sant’Egidio, unde a participat la un moment de reculegere în memoria Fericitului Floribert Bwana Chui, un tânăr congolez ucis la Goma în 2007.

În bazilica Santa Maria in Trastevere, președintele a stat în tăcere în capela care adăpostește jacheta purtată de tânărul vameș și voluntar în momentul morții sale, după ce s-a opus trecerii unor alimente alterate destinate populațiilor vulnerabile. Vineri după-amiază, Macron urmează să efectueze o vizită privată la Vicariatul Romei și la Bazilica Sfântul Ioan din Lateran, al cărei protocanonic este, conform unei tradiții ce datează de pe vremea regilor Franței.

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