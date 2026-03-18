Marco Rubio neagă categoric un plan al SUA de a-l înlătura pe președintele Cubei

Secretarul de stat american Marco Rubio a negat marți un articol exploziv din New York Times. Publicația susținea că oficiali americani ar fi cerut Cubei să-l înlăture de la putere pe președintele Miguel Diaz-Canel, o mișcare cu implicații majore pentru regiune.

Dezmințire pe rețeaua X

Într-un mesaj postat în cursul nopții pe rețeaua X, Rubio a etichetat informațiile drept o invenție. El a numit articolul „fals”, la fel ca „multe altele din mass-media” care se bazează pe „şarlatani şi mincinoşi ce pretind că sunt bine informaţi”.

Numai că Rubio nu a precizat dacă denunţă articolul în întregime sau doar anumite părţi ale acestuia, lăsând loc de interpretări.

Acuzațiile din New York Times

Bun, dar ce scria, pe bune, în ziar? Articolul, publicat luni, relata că oficiali ai administraţiei Trump au cerut direct Cubei să-l înlăture pe președinte. Motivul invocat ar fi fost percepția că Diaz-Canel este un lider intransigent, complet rezistent la schimbare.

E drept că, potrivit aceleiași surse, Statele Unite au evitat să emită un ultimatum clar prin care să-i ceară plecarea, dar mesajul era destul de transparent.

Un lider incomod,

Reacție la noile măsuri economice

Iar disputa vine într-un moment sensibil. Chiar marți, secretarul de stat al SUA a comentat măsurile anunțate cu o zi înainte de guvernul de la Havana, considerându-le departe de a fi suficiente. Acestea permit, în teorie, diasporei cubaneze să investească pe insulă și chiar să dețină afaceri private acolo (o deschidere fără precedent).

Pentru Rubio, însă, pare a fi prea puțin, prea târziu.

Opozant de-o viață al regimului comunist

Poziția sa fermă nu este deloc o surpriză. V-ați întrebat vreodată de ce este atât de vehement? Marco Rubio, el însuși de origine cubaneză, este un adversar declarat și un critic constant al regimului comunist din Cuba. Un regim instaurat de Fidel Castro în urma revoluției din 1959.