S-a terminat. Pur și simplu. Încrederea care a legat relația transatlantică timp de 80 de ani s-a evaporat. În spatele ușilor închise, liderii de la Paris, Berlin și Londra, împreună cu alți parteneri esențiali, conturează un viitor diferit. O Europă care se apără singură, fără să mai atârne de un Washington imprevizibil, conform Digi24.

De aproape șase luni, un grup restrâns de lideri europeni discută intens. Printre ei, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Verdictul lor este dur. Politico, citând înalți oficiali, dezvăluie concluzia: „America lui Trump nu mai este un partener de încredere”. Continentul are nevoie de propria fortăreață. Se vorbește despre o nouă alianță militară, o „coaliție a celor dispuși”.

„Grupul de la Washington”: Chat-ul secret care îl înfruntă pe Trump

Surprinzător sau nu, coordonarea a și început. Departe de ochii lumii, s-a format un nucleu decizional rapid și eficient. Numele de cod: „grupul de la Washington”. Aici găsim nume grele: Keir Starmer și Giorgia Meloni (Marea Britanie, Italia), cancelarul german Friedrich Merz, președinții Emmanuel Macron și Alexander Stubb (Franța, Finlanda) și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Totul a plecat de la o necesitate simplă: cum să ajutăm Ucraina fără să depindem de capriciile Americii.

Liderii au un chat privat. Acolo se mișcă rapid. Discută problemele urgente și stabilesc o poziție comună în fața „escapadelor lui Trump”. Și Zelenski e în conversație. „Această cooperare a început cu Ucraina, dar a creat legături foarte strânse între unele figuri cheie”, a mărturisit un diplomat pentru publicația citată. Practic, un fel de mini-NATO european operează deja. Pe WhatsApp.

O nouă alianță militară: Cine ar face parte și ce putere ar avea

Nimeni nu vrea să excludă cooperarea cu SUA. Dar nu mai e considerată un dat. O certitudine. Un reprezentant al unui guvern european a pus punctul pe i: „În politica SUA a avut loc o schimbare, care în multe privințe are un caracter permanent”. A adăugat că „așteptarea până când totul se va liniști nu este o soluție. Este necesar să se organizeze o tranziție ordonată și coordonată către o nouă realitate”.

Gata cu așteptarea.

Imaginați-vă forța. Ucraina, cu cea mai puternică și călită armată de pe continent, intrând în coaliție. Adăugați puterile nucleare Franța și Marea Britanie. Plus armatele solide din Germania, Polonia sau Finlanda. O astfel de structură ar schimba din temelii balanța de putere, fiind o alianță mixtă, cu state nucleare și non-nucleare, gata să răspundă oricărei amenințări.

Ucraina, piesa de rezistență a noii arhitecturi de securitate

Pentru Kiev, asta nu e doar o discuție. E o gură de oxigen. Drumul spre NATO e blocat. Garanțiile americane? Simple promisiuni volatile. Apartenența la o alianță europeană puternică devine brusc o alternativă foarte reală și atractivă, permițând Ucrainei să-și coordoneze direct apărarea cu partenerii europeni. Fără intermediari.

Ironia sorții? Importanța NATO scade exact când amenințarea crește, pentru că pilonul principal, SUA, a devenit nesigur. Coincidență? Greu de crezut.

De la vorbe la fapte? Propunerile radicale de pe masa Europei

Discuțiile nu sunt doar teorie. Săptămâna trecută, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a pus pe masă idei concrete. A propus o „puternică forțe armate europene” permanente. Vorbim de 100.000 de militari. Și de un Consiliu European de Securitate. Kubilius a fost clar: „Trebuie să investim în apărare astfel încât să putem lupta ca Europa, și nu ca un ansamblu de 27 de armate naționale”.

Sunt și voci mai dure. Mult mai dure. În parlamentul francez, deputata Clémence Gette a depus un proiect de rezoluție pentru ieșirea țării din NATO. Motivul? UE a fost redusă la „rolul de vasal”. Neoficial, ca reacție la Trump, unii politicieni europeni merg și mai departe. Discută măsuri extreme, cum ar fi tăierea sprijinului pentru prezența militară americană în Europa sau chiar preluarea controlului asupra bazelor SUA. Semnalul e limpede. Europa se pregătește să-și vadă de drumul ei.