Adulții care consumă o dietă sănătoasă bazată pe plante, axată pe alimente integrale și minim procesate, ar putea avea un risc mai mic de a dezvolta boala Alzheimer și alte forme de demență. Vestea bună este că beneficiile apar chiar dacă acest stil de viață este adoptat mai târziu în viață, conform unui studiu publicat în revista Neurology.

Calitatea dietei este crucială

Cercetarea a analizat datele a aproape 93.000 de adulți, cu o vârstă medie de 59 de ani, ale căror diete și stare de sănătate au fost urmărite timp de peste un deceniu. În loc să se concentreze pe diete vegetariene sau vegane, oamenii de știință au distins între trei tipare: o dietă generală bazată pe plante, o dietă sănătoasă bogată în alimente integrale și una mai puțin sănătoasă, plină de produse rafinate și procesate. Dintre cei 92.849 de participanți urmăriți timp de 11 ani, 21.478 au dezvoltat în cele din urmă Alzheimer sau o altă formă de demență.

La prima vedere, cifrele arată că participanții care au consumat cea mai mare cantitate de alimente de origine vegetală au avut un risc cu 12% mai mic de demență, comparativ cu cei care au mâncat cel mai puțin. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Când a fost luată în calcul calitatea dietei, diferența a devenit și mai clară: cei care au urmat cele mai sănătoase diete pe bază de plante au avut un risc cu 7% mai mic, în timp ce persoanele care au mâncat cele mai nesănătoase alimente de origine vegetală au avut un risc cu 6% mai mare.

„S-a demonstrat că dietele bazate pe plante reduc riscul unor afecțiuni precum diabetul și hipertensiunea arterială, dar se știu mai puține despre demență. Studiul nostru arată că este crucială calitatea acestor diete”, a declarat autorul studiului, Song-Yi Park de la Universitatea din Hawaii.

Schimbările târzii contează

Studiul a examinat și evoluția obiceiurilor alimentare într-un subgrup de 45.065 de participanți. V-ați gândit vreodată cât de mult contează o schimbare de dietă pe termen lung? Ei bine, dintre aceștia, 8.360 au dezvoltat ulterior demență.

Cei ale căror diete au virat spre alimente vegetale nesănătoase pe parcursul a 10 ani au avut un risc cu 25% mai mare de demență.

În schimb, persoanele care și-au îmbunătățit dietele și-au văzut riscul scăzând cu 11%. Iar datele indică faptul că schimbările dietetice făcute mai târziu în viață pot fi încă legate de riscul de demență. Adoptarea unei diete mai sănătoase pe bază de plante după vârsta de 60 de ani a fost, si, asociată cu un risc redus de demență.

Corelație, nu cauzalitate

E drept că studiul are și limitele sale. Experții au avertizat că este unul observațional, ceea ce înseamnă că nu poate dovedi că dieta singură previne demența. Alți factori, cum ar fi activitatea fizică, educația sau stilul de viață general, pot juca și ei un rol important. Pe bune, nu te poți aștepta ca doar o salată să rezolve totul.

În plus, studiul s-a bazat pe chestionare alimentare auto-raportate (care pot fi predispuse la inexactități), deoarece participanții s-ar putea să nu-și amintească cu precizie dietele. totusi, dimensiunea mare a eșantionului și perioada lungă de urmărire consolidează concluziile.

Rezultatele se aliniază cu cercetările anterioare care leagă tiparele dietetice, precum dieta mediteraneană sau MIND, de o sănătate cognitivă mai bună, în special atunci când acestea pun accent pe alimente integrale și minim procesate.