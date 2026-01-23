Oțel aproape curat? Da, se poate. O firmă europeană bagă mâna adânc în buzunar: 1,6 miliarde de euro. Banii merg într-o fabrică ce ar putea schimba din temelii una dintre cele mai murdare industrii globale. O provocare imensă. Dar una europeană.

În spatele proiectului, conform Euronews, stă Grupul Russula. O afacere de familie, acum un gigant mondial. Miza? E uriașă. Managerii lor spun că UE duce lipsă de circa 10 milioane de tone de oțel în fiecare an, un gol pe care tehnologia actuală îl poate umple acum, făcând și profit, și curățenie.

De la afacere de familie la gigant global

Numele Russula Group nu e nou în branșă. Deloc. Au proiectat deja 130 de oțelării și stații de tratare a apei în 35 de țări, deci știu ce fac. Acum, însă, ochii lor sunt ațintiți spre casă, spre Europa. Convingerea lor e fermă: continentul are tot ce-i trebuie, de la minți luminate la resurse, pentru a fi lider în revoluția oțelului verde.

Surprinzător sau nu, inima companiei bate în ritm de inginerie. 60% din personal sunt ingineri. Ei sunt creierul operațiunii, cei care finisează detaliile noii fabrici în timp ce jonglează cu zeci de alte proiecte pe tot globul.

1,6 miliarde de euro pentru oțel curat. Cum funcționează?

Și nu e doar vorbărie. Compania trece la fapte și va începe curând construcția propriei fabrici de oțel verde în inima Spaniei, cu o investiție de start de 1,6 miliarde de euro.

Care e secretul? Un proces reinventat de la zero. Se ia fier vechi drept materie primă. Se alimentează totul cu energie exclusiv regenerabilă, inclusiv hidrogen verde. Gata. Rezultatul final, spun managerii, este un oțel cu emisii de CO2 cu 98% mai mici față de metodele clasice.

Impactul? Greu de cuprins în cuvinte. „Astăzi considerăm că industria siderurgică este responsabilă pentru aproape 10% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din lume”, explică Fernando Pessanha, Chief Strategy Officer la Hydnum Steel. „De exemplu, în unitatea noastră, cantitatea de CO2 pe care o evităm este egală cu emisiile tuturor mașinilor dintr-un oraș ca Madrid. Este o cantitate masivă și este esențial să impulsionăm tranziția verde.”

Profitabil? „Foarte profitabil”, spune CEO-ul

Bun, dar ies banii? Asta e întrebarea de pe buzele tuturor. Răspunsul vine direct de la Eva Maneior, CEO-ul Russula Group. Și vine repede. Fără nicio ezitare.

„Această reindustrializare din secolul 21 este absolut sustenabilă, deoarece tehnologia pe care noi, europenii, am dezvoltat-o în ultimii ani este complet prietenoasă cu mediul”, afirmă Maneior. „Nu există nicio scuză. Și este profitabilă? Foarte profitabilă.”

Iar cifrele îi susțin spusele. Fabrica țintește o producție de 1,6 milioane de tone de oțel plat laminat în prima etapă. Apoi, planul e să dubleze cantitatea. Beneficiile nu sunt doar pentru planetă: proiectul înseamnă cam 1.000 de joburi directe când totul va fi gata, plus alte mii de locuri de muncă indirecte în comunitate.

Viitorul industriei europene depinde de decarbonizare

Lupta pentru oțelul verde de-abia acum începe. Giganții industriali? Pun deja presiune, vor materiale curate. Fie că vorbim de mașini electrice sau de turbine eoliene, toată lumea vrea un lanț de aprovizionare fără carbon, iar cererea explodează.

„Sectoare precum cel auto, infrastructura și energia regenerabilă s-au angajat deja în procesul de decarbonizare și, pentru asta, au nevoie ca întregul lanț valoric, toate procesele lor de producție, să fie decarbonizate”, subliniază Daniel Sánchez, Chief Operating Officer la Russula Group. „Oțelul joacă un rol foarte important și totul se rezumă la decarbonizarea de-a lungul lanțului său de aprovizionare.”