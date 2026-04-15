Péter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria și viitorul prim-ministru, îi cere public lui Viktor Orbán să renunțe la controversatul său veto asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Solicitarea vine cu o condiție clară, legată de conducta Druzhba, și pune presiune pe guvernul în exercițiu să acționeze înainte de a-și încheia mandatul în luna mai.

Conducta Druzhba, cheia deblocării

Întreaga schemă financiară a fost agreată de liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene încă din decembrie, numai că Orbán a folosit dreptul de veto la jumătatea lunii februarie pentru a bloca procedura legală. Motivul? O dispută aparent fără legătură cu Kievul, care implică conducta Druzhba, prin care Ungaria primește petrol rusesc la preț redus. E drept că acest conflict a fost un element central în campania electorală eșuată a lui Orbán.

Într-un interviu acordat miercuri radiodifuzorului public maghiar, primul din 2024, Magyar a readus în discuție promisiunile din campanie ale adversarului său. „Viktor Orbán a acceptat împrumutul (în decembrie) și a spus în timpul campaniei electorale că atâta timp cât nu există petrol, nu există bani”, a declarat Magyar.

Acum, lucrurile stau puțin diferit. Magyar a făcut referire la declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a afirmat săptămâna aceasta că infrastructura (grav avariată de dronele rusești în ianuarie) ar putea fi reparată „nu complet, dar suficient pentru a funcționa” până la sfârșitul lunii. Reluarea fluxului de petrol va fi „foarte importantă pentru țara noastră”, a adăugat Magyar, semnalând că intenționează să continue achizițiile de petrol rusesc pe termen scurt.

Presiune pe guvernul în exercițiu

Timpul presează. V-ați gândit ce se poate întâmpla în 30 de zile? Magyar are un plan clar. „În următoarele 30 de zile, guvernul Orbán încă funcționează ca un guvern executiv”, a explicat el. „Deci cred că, dacă Druzhba repornește, Viktor Orbán își va ridica veto-ul tehnic.”

Practic, Orbán ar putea oricând să-i ordone ambasadorului său de la Bruxelles să ridice veto-ul și să finalizeze procedura legislativă. Rămâne însă de văzut dacă Orbán, care l-a transformat pe Zelenski într-un inamic de campanie, va permite acest lucru înainte de a părăsi funcția.

Bruxelles și Berlin așteaptă o decizie

Comisia Europeană pregătește deja terenul pentru a face primul transfer către Kiev imediat ce blocajul este eliminat. Executivul european are la dispoziție o rezervă de bani împrumutați și așteaptă doar undă verde din punct de vedere legal.

Marți, Comisia a confirmat că oferta de a trimite o inspecție externă la conducta Druzhba și de a plăti reparațiile cu fonduri UE, făcută pentru a-l calma pe Orbán, este încă valabilă. „Ne așteptăm, fireste, ca toți liderii UE, toate statele membre, să își respecte angajamentele”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Iar nerăbdarea crește și în alte capitale europene. Aflat alături de Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz a fost tranșant, afirmând că fondurile militare din cadrul împrumutului „trebuie să fie plătite prompt”.

Cifrele vorbesc de la sine.

„Ucraina are nevoie urgentă de ele. Ucraina va putea atunci să-și finanțeze apărarea pe termen lung. Rusia ar trebui să ia acest lucru în serios”, a adăugat Merz.

Zelenskyy, încrezător în noua conducere

Președintele ucrainean și-a exprimat încrederea că, sub conducerea lui Magyar, Ungaria va înceta să blocheze deciziile „importante” pentru Ucraina. „Sunt sigur că vom coopera cu Ungaria. Avem relații bune între popoare. Suntem vecini. Vom continua aceste relații”, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a propus o abordare pragmatică. „Cred că trebuie să ne construim relațiile pe pragmatism. Putem avea și relații de prietenie bazate pe acorduri și tratate. Acest lucru nu va face decât să întărească ambele țări.”

Dincolo de împrumutul de 90 de miliarde de euro, Ungaria, împreună cu Slovacia, blochează în prezent cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Budapesta se opune, si, procesului de aderare a Ucrainei la UE și eliberării a 6,6 miliarde de euro sub formă de ajutor militar în cadrul Facilității Europene pentru Pace (EPF).