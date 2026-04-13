Péter Magyar, prim-ministrul desemnat al Ungariei, a cerut luni convocarea rapidă a parlamentului pentru formarea unui nou guvern, țintind preluarea mandatului de la Viktor Orbán pe 5 mai. Într-o conferință de presă maraton de trei ore, Magyar a subliniat că prioritatea sa absolută este deblocarea fondurilor europene înghețate, în valoare de 17 miliarde de euro.

Acesta a afirmat fără ocolișuri: „Poporul maghiar nu a votat pentru o simplă schimbare de guvern, ci pentru o schimbare completă de regim.”

Planul în patru puncte pentru fondurile UE

Asigurarea banilor europeni suspendați este, așadar, principala misiune a noului guvern. Comisia Europeană a blocat 17 miliarde de euro din cele 27 de miliarde alocate Ungariei, iar planul de apărare al Budapestei din cadrul programului SAFE (instrumentul de împrumut de 150 de miliarde de euro pentru stimularea producției de apărare) încă așteaptă aprobarea.

Magyar susține că se află deja în negocieri active cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a prezentat un plan concret. „Acestea sunt măsuri anticorupție, inclusiv aderarea la Parchetul European,” a declarat el, referindu-se la organismul independent de urmărire penală al UE (din care Ungaria a refuzat anterior să facă parte). Iar planul continuă. „A doua este restabilirea independenței justiției și a autorităților de investigație, a treia este asigurarea libertății presei, iar a patra este eliberarea universităților maghiare și a libertății academice.”

El speră că strategia sa va fi suficientă pentru a debloca deciziile „cât mai repede posibil.”

Aderarea la euro și poziția față de Ucraina

O altă promisiune cheie din campanie a fost evaluarea aderării la zona euro. Cum vine asta mai exact? Magyar consideră că stabilitatea economică a țării ar avea de câștigat. „Majoritatea poporului maghiar și majoritatea liderilor de afaceri maghiari cred că ar oferi economiei maghiare un grad de stabilitate dacă am stabili o dată pentru aderarea la zona euro,” a explicat premierul desemnat. Numai că, înainte de a stabili o dată concretă, va fi necesară o analiză a stării bugetului și o consultare rapidă.

În privința Ucrainei, Magyar dorește relații de prietenie și s-a arătat dispus să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski. A subliniat ferm că Ucraina nu poate fi forțată să cedeze teritorii. „Nicio altă țară nu are dreptul să spună că ar trebui să renunțați la acest sau acel teritoriu. Oricine spune așa ceva este el însuși un trădător,” a punctat el. totusi, sprijină menținerea excepției negociate de guvernul Orbán privind pachetul de împrumuturi UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, invocând situația bugetară precară a Ungariei. Mai mult, consideră că aderarea Ucrainei la UE „în următorii zece ani” nu ar fi realistă.

Dialog cu Putin, dar petrolul rusesc rămâne

Relația cu Rusia este un alt punct sensibil. Magyar a transmis că Rusia trebuie să pună capăt războiului și că i-ar transmite acest mesaj direct președintelui Vladimir Putin. „Dacă Vladimir Putin sună, voi răspunde la telefon. Dacă am vorbi, i-aș putea spune că ar fi frumos să pună capăt măcelului după patru ani și să termine războiul.”

Totuși, a adăugat cu o doză de realism: „Probabil ar fi o conversație telefonică scurtă și nu cred că ar pune capăt războiului la sfatul meu.”

Dar când vine vorba de energie, lucrurile stau puțin diferit. Ungaria va continua să cumpere energie din Rusia, prioritizând cel mai ieftin petrol disponibil. Această poziție pare să contrazică promisiunea sa din campanie de a elimina treptat importurile de energie rusească până în 2035.

Migrația, o problemă de 1 milion de euro pe zi

Ungaria se confruntă cu amenzi zilnice de 1 milion de euro pentru nerespectarea unei hotărâri anterioare a Curții Europene de Justiție privind tratamentul migranților, o problemă pe care Magyar spune că trebuie să o rezolve. V-ați gândit vreodată cum ar putea face asta? Ei bine, se pare că are un model. „Există și alte țări care au reușit să respecte legislația UE fără a permite intrarea migranților ilegali. Dacă Slovacia și Polonia au putut rezolva asta, atunci putem și noi.”

O poziție fermă.

Magyar se opune pactului UE privind migrația și intenționează să mențină gardul de la frontieră construit în timpul guvernării Orbán. „Ungaria are o poziție foarte strictă în ceea ce privește migrația ilegală. Nu va accepta niciun pact sau mecanism de alocare și vom păstra gardul de la granița de sud – și vom petici găurile care există acum.” În plus, a sugerat că Ungaria ar putea contribui la capacitățile de apărare ale altor țări prin detașarea de polițiști de frontieră.