Donald Trump a aterizat la Davos cu un plan menit să schimbe fața Orientului Mijlociu: un „Consiliu al Păcii” pentru Fâșia Gaza. Taxa de intrare în acest club select? Un miliard de dolari. Simplu. Doar că, fix înainte de ceremonie, un aliat de bază a trântit ușa.

Marea Britanie a confirmat: nu se alătură inițiativei. Nu pentru moment. Cbsnews raportează că peste 50 de țări au fost invitate să intre în acest proiect, gândit ca un „organism internațional de tranziție” menit să supravegheze un nou guvern tehnocrat în Gaza și, desigur, să finanțeze reconstrucția zonei făcute una cu pământul.

Cine intră în clubul de 1 miliard $ și cine stă pe tușă?

La masa celor mari stau nume cu greutate. Consiliul e prezidat de Donald Trump însuși. Comitetul executiv? O listă selectă: Secretarul de Stat Marco Rubio, ginerele lui Trump, Jared Kushner, fostul premier britanic Tony Blair și președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga. Trump spunea anul trecut că va conduce consiliul „nu la cererea mea, credeți-mă. Sunt foarte ocupat. Dar trebuie să ne asigurăm că funcționează”.

Pentru a deveni membru cu drepturi depline, o țară poate contribui cu 1 miliard de dolari. Totuși, un oficial american a precizat pentru Cbsnews că nu e o condiție eliminatorie. Banii? Oficialul a promis că vor merge „aproape în totalitate” către reconstrucția Gazei, fără „salarii exorbitante” sau „birocrație umflată”.

Între 20 și 25 de state au răspuns deja afirmativ. Lista confirmată public include Israel, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Canada, Ungaria, Qatar, Azerbaidjan, Armenia, Kosovo, Belarus, Maroc, Vietnam, Kazahstan și Uzbekistan. Surpriza? Trump a anunțat că și președintele rus Vladimir Putin a acceptat invitația.

De ce a spus Marea Britanie „NU”. Prezența lui Putin dinamitează planul

Poziția Londrei a fost clară, fără menajamente. Anunțul a venit de la Secretarul britanic de Externe, Yvette Cooper. „Nu vom fi printre semnatarii de astăzi”, a declarat ea tranșant pentru BBC.

Motivele sunt două.

Primul ține de un tratat legal cu implicații complicate. Al doilea, și poate cel mai important, este numele lui Vladimir Putin pe listă. O linie roșie pentru guvernul britanic. Cooper a explicat: „Avem îngrijorări legate de faptul că președintele Putin face parte din ceva care vorbește despre pace, când încă nu am văzut niciun semn de la Putin că va exista un angajament pentru pace în Ucraina”. Nici Franța, Norvegia sau Suedia nu se grăbesc, exprimându-și rezerve și preferând să aștepte.

„Avem pace!” Trump rescrie realitatea și amenință Hamas

Întrebat cum stau lucrurile în Orientul Mijlociu, președintele american a venit cu propria sa realitate. „Cred că avem pace în Orientul Mijlociu”, a zis el reporterilor. Apoi a adăugat că următoarele săptămâni vor arăta dacă Hamas se dezarmează, o condiție centrală a planului de încetare a focului.

Avertismentul a fost cât se poate de direct. „Dacă nu o fac… vor fi spulberați. Foarte rapid”. Trump a susținut că pacea nu ar fi fost posibilă fără atacul american de anul trecut asupra instalațiilor nucleare iraniene, o acțiune pe care a numit-o „obliterare totală”.

Apoi a aruncat și o pastilă: noul său Consiliu „ar putea” înlocui Organizația Națiunilor Unite, o instituție pe care o critică la fiecare ocazie. Trimisul său special, Steve Witkoff, a încercat să dreagă busuiocul, spunând că este doar „un grup grozav de lideri care se reunesc pentru a obține pacea”.

În umbra păcii, un război rece pentru Groenlanda și un atac la NATO

Dar agenda lui Trump la Davos nu s-a oprit aici. Disputa pe Groenlanda a continuat. Săptămâna trecută amenința cu tarife țările europene care i se opun în planul de a prelua controlul insulei, iar acum președintele a anunțat brusc că are un „cadru al unui viitor acord”.

Surse diplomatice citate de Cbsnews au clarificat rapid situația: nu e vorba de o preluare, ci de o consolidare masivă a prezenței militare americane și NATO pe insulă, cu scopul de a bloca accesul Rusiei și Chinei. Discursul său de la Forumul Economic Mondial a lovit și în NATO. „Statele Unite sunt tratate foarte nedrept de NATO”, a acuzat Trump. „Dăm atât de mult și primim atât de puțin în schimb.”

Gata. Așa arată noua ordine mondială schițată în aerul rece de la Davos.