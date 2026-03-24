Vremea însorită a adus cu ea un companion mai puțin plăcut: poluarea cu particule fine. Mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Belgia, Irlanda, Olanda și Regatul Unit, s-au confruntat în ultimele zile cu niveluri ridicate de poluare a aerului. Potrivit Observatorului Copernicus, deși acesta este un fenomen obișnuit primăvara, acest episod este notabil deoarece particulele fine provin din surse multiple, inclusiv din emisiile agricole generate de îngrășăminte.

Noul Raport Mondial privind Calitatea Aerului din 2025 a constatat că aceasta se deteriorează la nivel global, în mare parte din cauza schimbărilor climatice provocate de om. În Europa, doar Andorra, Estonia și Islanda au respectat în 2025 recomandarea anuală a OMS privind particulele PM2.5 (5 micrograme pe metru cub).

Reducerea expunerii, primul pas

La prima vedere, soluția pare evidentă. Stai în casă. Numai că experții OMS avertizează că simplul fapt de a sta în casă s-ar putea să nu fie suficient. Calitatea aerului din interior nu este automat sigură. Aici intervin ventilația bună și filtrele de aer HEPA. Se recomandă evitarea prăjirii alimentelor fără ventilație, a arderii lemnului sau cărbunelui, dar și a fumatului și a folosirii produselor de curățenie puternice sau a spray-urilor parfumate pentru a minimiza poluarea interioară.

Iar când vine vorba de navetă, lucrurile se complică. O singură călătorie scurtă poate reprezenta o mare parte din expunerea zilnică la poluare. Dacă trebuie neapărat să ieșiți, alegeți străzi mai puțin aglomerate, călătoriți în afara orelor de vârf și, pe cât posibil, evitați să stați blocați în trafic.

Sport în aer poluat, da sau nu?

Ce facem însă cu mișcarea? Renunțăm la ea complet? Pentru adulții sănătoși, beneficiile pe termen lung ale exercițiilor fizice regulate, cum ar fi o inimă mai puternică și un risc redus de accident vascular cerebral, diabet și unele tipuri de cancer, depășesc de obicei riscurile. Persoanele cu afecțiuni cardiace sau pulmonare au mai puțin de câștigat, dar medicația poate ajuta.

Experții OMS recomandă să rămânem activi și să alegem, atunci când este posibil, momente sau locuri mai curate. De exemplu, antrenamentele dimineața devreme și în spații verzi cu niveluri mai scăzute de poluanți sunt de preferat. Uneori, exercițiile în interior pot fi o variantă mai bună.

Dieta care luptă cu poluarea

Consumul de apă și de alimente bogate în antioxidanți, precum fructele de pădure, citricele, legumele cu frunze verzi, nucile și chiar unii pești grași, poate ajuta organismul să facă față stresului oxidativ și inflamației declanșate de poluarea aerului. Studiile sugerează că acestea pot contribui la protejarea inimii și a vaselor de sânge. E drept că mai sunt necesare cercetări, dar probabil că este mai bine să alegem alimente mai sănătoase.

Un duș face diferența

Particulele din aer se pot depune pe piele și păr, contribuind la stresul oxidativ și la inflamație. Persoanele cu alergii la polen știu deja acest lucru.

Un duș și spălarea pielii și a părului după ce ați fost afară în zilele cu poluare ridicată pot ajuta la îndepărtarea particulelor depuse și la reducerea expunerii generale.

Tehnologia, un aliat neașteptat

Nivelurile de poluare se pot schimba rapid pe parcursul zilei. Folosirea unor aplicații precum AirVisual sau Plume Labs vă permite să urmăriți calitatea aerului în timp real și să vă planificați activitățile pentru momente mai curate – multe dintre ele se bazează pe datele Programului Copernicus. Chiar și ajustările mici, cum ar fi evitarea orelor de vârf sau ieșirea după ploaie, pot conta.

În perioadele de calitate proastă prelungită a aerului, experții recomandă utilizarea purificatoarelor de aer în interior. si, OMS recomandă folosirea măștilor de protecție FFP2 dacă expunerea în aer liber este inevitabilă, de exemplu, în timpul incendiilor de vegetație. Totuși, evitarea poluării nu este la fel de posibilă pentru toată lumea. Locul în care trăiești, tipul de muncă, condițiile de locuit și accesul la transport mai curat joacă un rol, ceea ce înseamnă că unii oameni, cum ar fi muncitorii în aer liber sau cei din zonele urbane puternic poluate, au mult mai puține opțiuni pentru a-și reduce expunerea.