Prețul energiei electrice: un model de piață dublă ar servi mai bine clienții

Deschiderea unei facturi de electricitate în aceste zile este suficientă pentru a transforma pe oricine într-un susținător al unei reforme radicale a pieței. Energia electrică din surse regenerabile este din ce în ce mai ieftină și reprezintă o parte din ce în ce mai mare din mixul de energie electrică din Regatul Unit – aproximativ 60 %. Cu toate acestea, costul pentru clienții cu amănuntul a crescut cu aproape două treimi în ultimul an. Propuneri de reducere a costurilor în Marea Britanie și în Europa.

Acestea se concentrează pe prețurile marginale. În acest sistem actual, prețul energiei electrice este stabilit în funcție de costul celei mai scumpe centrale care trebuie să intre în funcțiune pentru a satisface cererea. Adesea, aceasta este generarea pe bază de gaz. Acest lucru s-a dovedit a fi foarte scump ca urmare a războiului din Ucraina.

Unele centrale solare și eoliene mai ieftine expuse la piața angro au obținut profituri excepționale. Altele le-au cedat guvernului în cadrul unor acorduri de preț pe termen lung.

O soluție este separarea celor două piețe. Generatoarele de energie regenerabilă ar concura apoi între ele pentru contracte pe termen lung. Prețurile ar reflecta costul investițiilor – poate 50-80 €/MWh pentru noile centrale. Furnizorii flexibili ar concura pe o piață la vedere, probabil la prețuri mult mai mari. Printre aceștia s-ar număra generatoare care utilizează combustibili fosili și centrale pe bază de hidrogen și, poate, baterii.

Acest lucru ar permite distribuitorilor isteți să cumpere o mare parte din energia electrică prin contracte pe termen lung la prețuri scăzute, reducând costul acesteia la timp pentru următoarea criză a gazelor. Ar fi, de asemenea, o bună pregătire pentru momentul în care energiile regenerabile vor reprezenta cea mai mare parte a pieței de energie. În situația actuală, prețurile energiei regenerabile dezlegate ar fi prea mici pentru ca centralele să își recupereze investițiile, deoarece costurile de funcționare tind spre zero.

Propunerea de divizare a pieței are o mulțime de susținători, inclusiv David Robinson și Malcom Keay de la Oxford Institute of Energy Studies. Are, de asemenea, o mulțime de piedici. Principalul reflectă gândirea angajată: piața pe care o avem astăzi nu este ideală, dar distribuie electricitate.

Acest lucru este adevărat. Dar energiile regenerabile funcționează în moduri fundamental diferite față de vechile centrale electrice. Acest lucru înseamnă că este nevoie de un set diferit de reguli.