Prețurile la benzină și motorină au crescut important în toată Uniunea Europeană, pe fondul escaladării crizei din Orientul Mijlociu. De la finalul lunii februarie 2026 și până la începutul lui aprilie, prețul benzinei a urcat cu aproximativ 15%, în timp ce motorina s-a scumpit cu nu mai puțin de 30%. La nivelul UE, prețul mediu pentru un litru de benzină Euro-super 95 a ajuns la 1,871 euro, iar cel pentru motorină la 2,076 euro, conform datelor valabile la 30 martie.

Olanda, campioana prețurilor la pompă

Dacă vine vorba de cele mai mari prețuri, Olanda se află în fruntea clasamentului. Aici, un litru de motorină costă 2,46 euro, iar unul de benzină Euro-super 95 se vinde cu 2,33 euro. Lista țărilor cu prețuri piperate la motorină este completată de Danemarca (2,36 euro), Germania (2,29 euro), Finlanda (2,27 euro) și Belgia (2,23 euro).

Lucrurile stau la fel și în cazul benzinei.

După Olanda, cele mai mari prețuri la benzină se găsesc în Danemarca (2,23 euro/litru), Germania (2,13 euro), Grecia (2,05 euro), Finlanda (2,05 euro) și Franța (2,01 euro). aceleași țări domină ambele clasamente.

Unde alimentezi cel mai ieftin în UE

La polul opus, Malta este de departe cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană pentru șoferi. Un litru de motorină costă doar 1,21 euro, iar benzina se vinde cu 1,34 euro. E drept că Malta este un caz special, următoarele țări din clasamentul celor mai mici prețuri la motorină fiind Ungaria, Slovenia și Bulgaria, toate cu un preț de 1,62 euro pe litru.

În ceea ce privește benzina, după Malta (1,34 euro), cele mai accesibile prețuri sunt în Bulgaria (1,44 euro), Slovenia (1,51 euro), Ungaria (1,54 euro) și Spania (1,56 euro). Și prețul gazului petrolier lichefiat (GPL) variază serios. Media la nivelul UE este de 0,841 euro pe litru, cel mai mic preț fiind în Italia (0,66 euro), iar cel mai mare în Croația (1,26 euro).

Creșteri record într-o singură lună

Cum s-a ajuns aici? Până la urmă, totul a pornit de la atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului. Comparația prețurilor de dinainte de 28 februarie 2026 cu cele de la începutul lui aprilie arată o evoluție dramatică. Iar cifrele vorbesc de la sine.

Pe 23 februarie, prețul mediu al benzinei în UE era de 1,64 euro. Pe 30 martie, ajunsese deja la 1,87 euro, ceea ce reprezintă o creștere de 14%. Dar la motorină saltul a fost și mai abrupt. De la 1,59 euro pe litru, prețul a urcat la 2,08 euro în același interval. Asta înseamnă o majorare de 30% într-o singură lună.

Cât din prețul final înseamnă, de fapt, taxe?

V-ați întrebat vreodată cât din ce plătiți la pompă se duce, de fapt, la stat? O parte semnificativă din prețul carburanților din Europa este reprezentată de taxe. Conform datelor de la 16 martie 2026, taxele reprezintă în medie 52,1% din prețul benzinei și 44,6% din cel al motorinei.

Numai că situația diferă mult de la o țară la alta. Cea mai mare pondere a taxelor la benzină se înregistrează în Slovenia (54,8%), iar cea mai mică în Bulgaria (43,9%). Pentru motorină, Malta are cea mai mare cotă de taxare (54,3%), în timp ce Estonia are cea mai mică (37,6%). Trebuie precizat însă că suma totală în euro plătită ca taxă poate fi diferită (chiar și la procente similare), deoarece prețurile carburanților înainte de impozitare variază puternic între state.

Aceste scumpiri afectează un număr uriaș de șoferi. În 2024, conform datelor Eurostat, 66,6% din înmatriculările de mașini noi au fost vehicule pe benzină, 16,9% au fost diesel, iar doar 13,5% au fost vehicule electrice cu baterie.