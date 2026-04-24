Prețurile la pompă au înregistrat o creștere anuală de 19.6% în România, o scumpire similară cu cea din Germania (19.8%), plasând țara noastră în topul celor mai afectate state din Uniunea Europeană. Această explozie a prețurilor vine pe fondul blocării Strâmtorii Hormuz, în urma atacului americano-israelian asupra Iranului, o rută vitală prin care tranzitează în timp de pace 20% din petrolul mondial. În prezent, prețul barilului de petrol se menține la peste 100 de dolari.

Scumpiri record în toată Uniunea Europeană

Situația este tensionată pe întreg continentul. După debutul operațiunii militare pe 28 februarie, prețul carburanților a crescut în medie cu aproximativ 13.5% la nivelul întregii Uniuni Europene, conform datelor Eurostat pentru diferența dintre lunile februarie și martie 2026. Iar cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în Letonia și Suedia, ambele raportând o majorare a prețului total al combustibilului de peste 20% într-o singură lună.

Șoferii de diesel, cei mai loviți

Cei care dețin mașini pe motorină au simțit cel mai puternic șocul. La nivel european, aceștia plătesc acum cu aproape 19.1% mai mult la pompă, în comparație cu o creștere de 10.6% pentru mașinile pe benzină. V-ați fi așteptat la asemenea diferențe între țări?

Pe bune, cifrele sunt dramatice în unele state. Șoferii de diesel din Cehia și Suedia se confruntă cu scumpiri de circa 27.6%, urmați îndeaproape de cei din Estonia (+26.8%), Letonia (+25.4%), Belgia (+25.2%) și Olanda (+25.1%). În schimb, când vine vorba de benzină, șoferii din Belgia, Suedia, Austria și Cehia plătesc cu aproximativ 15% mai mult. La polul opus, Slovenia, Slovacia și Ungaria au reușit să mențină creșterile sub 5%.

România, în topul scumpirilor anuale

Dacă ne uităm la cifrele anuale (martie 2026 față de martie 2025), lucrurile stau și mai prost pentru unii. În Marea Britanie, prețul motorinei a crescut cu 26%, iar cel al benzinei cu aproximativ 11%. Dar în Uniunea Europeană, cea mai afectată țară a fost Germania, cu o creștere a costurilor de 19.8%.

România a înregistrat o scumpire similară, de 19.6%.

Cifrele vorbesc de la sine.

Există și excepții? Ce spun experții

Cum vine asta, unii au scumpiri de peste 25% și alții au chiar ieftiniri? Ei bine, da. Au existat doar două excepții în UE: Ungaria, cu o scădere de 2.7%, și Slovenia, cu o scădere de 5.9%. Explicația este că Ungaria este unul dintre cei mai mari importatori de petrol rusesc din blocul comunitar, iar Slovenia a plafonat costurile la carburanți, cu excepția autostrăzilor.

Întrebarea este cât timp poate rezista o astfel de măsură. Jože Damijan, profesor de economie internațională la Universitatea din Ljubljana, a explicat că sustenabilitatea plafonării „depinde de prețurile spot ale petrolului Platts (bursa mediteraneană), care sunt utilizate în modelul de stabilire a prețurilor la motorină. În cadrul de reglementare, modelul este actualizat o dată pe săptămână”.

Numai că situația se poate schimba rapid. Damijan avertizează: „fireste în cazul unei închideri prelungite a Strâmtorii Hormuz, prețurile mai mari ale petrolului Brent (un reper global de preț) ar împinge în sus și prețurile Platts. Într-un astfel de scenariu, niciun model nu poate susține prețuri scăzute”.