Războiul din Iran a intrat în a cincea săptămână, tensionând la maximum relațiile internaționale. Pe fondul afirmațiilor privind o ofensivă terestră planificată, miniștrii de finanțe și energie din G7 se reunesc de urgență pentru a discuta criza, în timp ce Donald Trump sugerează că un acord ar putea fi încheiat „curând”.

Tensiuni maxime în Orientul Mijlociu

Situația de pe teren este urmărită îndeaproape, cu transmisiuni live din Doha, Qatar, realizate de Aadel Haleem. Iranul se arată precaut în privința diplomației cu SUA, mai ales în contextul în care apar informații despre o posibilă ofensivă terestră. Un oficial european de rang înalt a descris tranșant poziția Teheranului. „Iranul a fost întotdeauna un ‘spoiler letal’”, a declarat șeful UE pentru combaterea terorismului.

Iar instabilitatea pare să se extindă. Ministerul Apărării din Finlanda a confirmat prăbușirea a două drone neidentificate pe teritoriul său.

Reacții internaționale și diplomație fragilă

La Bruxelles, Méabh Mc Mahon și Maria Tadeo analizează reuniunea de urgență a miniștrilor G7. Între timp, dinspre Statele Unite vin semnale mixte. Donald Trump a declarat că un acord cu Iranul ar putea fi încheiat „curând”, chiar în timp ce lovituri aeriene vizau Teheranul. Cum vine asta, mai exact? E greu de spus.

În Israel, lucrurile sunt la fel de complicate. Poliția israeliană l-a blocat pe Patriarhul Latin să celebreze slujba de Florii, iar autoritățile au anunțat o campanie de reprimare a violenței coloniștilor din Cisiordania.

Mișcarea „No Kings” prinde contur

O mișcare de opoziție capătă amploare.

Este vorba despre fenomenul „No Kings”, care a scos în stradă mulțimi uriașe atât în SUA, cât și în străinătate, pentru a protesta împotriva lui Trump. Analistul Jakub Janas explică relevanța acestei mișcări pentru Uniunea Europeană, subliniind impactul său dincolo de granițele americane.

Agenda europeană, dincolo de criza iraniană

Dar agenda europeană nu se oprește aici. E drept că problemele interne ale UE nu stau pe loc, indiferent de crizele externe. Comisarul european pentru pescuit și oceane, Costas Kadis, a acordat un interviu pe teme de resort, în timp ce ministrul irlandez al agriculturii, Timmy Dooley, a discutat despre situația fermierilor.

În plus, jurnalista Shona Murray a transmis în direct de la granița cu Rusia, un alt punct fierbinte de pe harta geopolitică. Printre alte subiecte de interes public se numără și situația din Cipru, unde nu se fac repatrieri în ciuda creșterii călătoriilor în Orientul Mijlociu, dar și un studiu (publicat recent) care arată de ce unii fermieri europeni sunt imuni la criza îngrășămintelor.

Dincolo de titlurile principale, un alt raport atrage atenția. Un nou mod de a măsura sărăcia indică faptul că Statele Unite ale Americii rămân în urma Europei la acest capitol.