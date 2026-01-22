Scandal la Davos. Marea Britanie îl sfidează direct pe Donald Trump, anunțând că boicotează ceremonia de semnare pentru controversatul său „Consiliu al Păcii”. Motivul? Simplu. Exploziv. Prezența lui Vladimir Putin pe lista invitaților.

Gestul Londrei dinamitează lansarea organizației, un proiect personal al lui Trump care, conform Dailymail, pare creat mai mult să submineze ONU decât să aducă pacea. Miza e uriașă: o taxă de membru permanent de 1 miliard de dolari. Controversa, la fel de mare.

Putin, invitatul care a aruncat totul în aer

Poziția guvernului britanic e fermă. Yvette Cooper, ministrul de Externe, a confirmat că Regatul Unit nu va semna, invocând „îngrijorări” serioase legate de invitarea liderului de la Kremlin. La BBC Breakfast, Cooper a fost directă: „Avem îngrijorări cu privire la prezența președintelui Putin într-o structură care vorbește despre pace, când încă nu am văzut niciun semn de la Putin că va exista un angajament pentru pace în Ucraina”.

Discuțiile, a adăugat ea, trebuie să se axeze pe oprirea războiului de agresiune al Rusiei. Nu pe legitimarea lui Putin. Punct. Kemi Badenoch a întărit mesajul la Sky News, declarând că este „complet împotriva” ideii de a sta în orice consiliu alături de Vladimir Putin în acest moment.

Ce este, de fapt, „Consiliul Păcii” și cine stă în spate?

O afacere costisitoare sau o organizație care va schimba lumea? Inițial, proiectul trebuia să supervizeze reconstrucția Fâșiei Gaza după războiul dintre Israel și Hamas. Acum, statutul oficial al consiliului nu mai menționează deloc criza din Orientul Mijlociu.

Criticii spun că structura, cu taxa exorbitantă de 1 miliard de dolari pentru un loc permanent, este doar o tentativă a lui Trump de a-și crea o alternativă la ONU, pe care să o controleze. Ironia sorții… printre membrii executivi se află și fostul premier laburist britanic Tony Blair, o prezență care complică și mai mult ecuația diplomatică.

Europa, cu spatele la Trump? Doar Ungaria ar putea semna

Marea Britanie nu e singură. Franța? Refuz categoric. Italia? Deliberează, fără niciun entuziasm. Administrația Trump a trimis în jur de 60 de invitații, dar doar 35 de lideri mondiali și-au confirmat participarea.

Lista invitaților stârnește și ea controverse. Danemarca, ținta lui Trump în conflictul legat de Groenlanda, lipsește. Pe listă se regăsește însă Belarus, un regim-marionetă al Moscovei. În acest context, Ungaria ar putea fi unicul stat european care se alătură azi consiliului. Alături de Arabia Saudită și Qatar.

Kremlinul tace, Trump insistă

Aseară, Donald Trump insista că Vladimir Putin a fost de acord să se alăture. Răspunsul Moscovei? O tăcere diplomatică. Purtătorii de cuvânt ai Kremlinului au spus doar că „studiază invitația”, o formulă care lasă loc oricărei interpretări.

Această neclaritate adâncește neîncrederea aliaților tradiționali ai Americii. Boicotul Marii Britanii de la Davos este un semnal puternic. Un avertisment clar că, oricât de grandioase ar fi planurile, prezența lui Putin la masa păcii rămâne o linie roșie pentru democrațiile occidentale.