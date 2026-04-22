Statul român a finalizat oficial procedura de preluare a Portului Giurgiulești din Republica Moldova, o tranzacție de anvergură derulată prin Administrația Porturilor Maritime Constanța. Oferta depusă în cadrul licitației a fost de aproximativ 62 de milioane de dolari. Dar, pe lângă suma de achiziție, România și-a asumat și un plan de investiții de cel puțin 28 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii.

O mișcare strategică în regiune

Preluarea vine într-un context geopolitic complex. Portul Giurgiulești, situat strategic pe Dunăre, aproape de granița cu România și Ucraina, gestionează o mare parte din comerțul pe apă al Republicii Moldova. Până acum, unicul acționar al operatorului portuar era Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Procesul de achiziție nu e de ieri, de azi. A început la finalul anului 2025, a fost aprobat de acționarii portului Constanța în februarie 2026 și, ulterior, validat de Parlamentul Republicii Moldova în martie 2026. V-ați gândit vreodată la importanța unui asemenea punct pe harta comerțului est-european? Ei bine, autoritățile române au făcut-o.

Importanța sa este considerată semnificativă, mai ales în perspectiva viitoarei reconstrucții a Ucrainei.

Investiții pentru modernizare și extindere

Prin această preluare, autoritățile de la București spun că vor să consolideze poziția portului. Pe bune, planurile sunt ambițioase. Se au în vedere investiții importante care vor fi folosite pentru mărirea capacității, modernizarea infrastructurii și, implicit, întărirea rolului portului în zona Mării Negre și în bazinul Dunării.

Și nu e totul. Oficialii subliniază că tranzacția va contribui la dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Republica Moldova, sprijinind aprovizionarea vecinilor noștri cu diverse mărfuri. Portul Constanța își va întări rolul în regiune, putând deveni un centru regional care leagă Uniunea Europeană de țările vecine.

Ce spune Ministrul Transporturilor

Într-un comunicat de presă, ministrul Transporturilor a explicat pe larg raționamentul din spatele acestei decizii, subliniind concurența acerbă din regiune și nevoia de a trasa noi rute de transport.

„Achiziția portului Giurgiulești este necesară, luând în considerare concurența dintre Portul Constanța și celelalte porturi din bazinul Mării Negre și cele ale statelor membre UE și în contextul extinderii hinterland-ului Portului Constanța și transformării lui într-un lider de piață pentru zona Centrală și de Sud-Est a Europei, precum și trasarea noilor rute de transport în contextul actual regional. Rolul său strategic a crescut în regiune, iar portul este bine poziționat pentru a servi la reconstrucția viitoare a Ucrainei. Prin preluarea acestuia, România își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea Portului Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în noul context geopolitic și economic. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, în creșterea capacității portului și a importanței sale strategice în zonă. Ne dorim ca Giurgiuleștiul să devină complet integrat în rețelele de transport din regiune. Aceasta ar putea include, de exemplu, sprijinirea proiectelor de infrastructură externă, cum ar fi o autostradă sau un drum expres de la Galați la Giurgiulești (care leagă direct portul de rețeaua rutieră europeană) sau parteneriate cu Portul Galați (de peste Dunăre, în România) pentru a opera complementar. Astfel de măsuri ar integra mai strâns portul Giurgiulești în rețeaua regională de transport, amplificând rolul său de poartă de acces către UE pentru Moldova”, a transmis oficialul român.