Diferențele de bunăstare economică în Europa rămân uriașe în 2025, Produsul Intern Brut (PIB) per capita ajustat la puterea de cumpărare variind de la 68% din media UE în Bulgaria și Grecia, până la un incredibil 239% în Luxemburg. Practic, puterea de cumpărare a unui luxemburghez este de 3,5 ori mai mare decât a unui bulgar. România se plasează la 79% din media europeană, conform datelor preliminare publicate de Eurostat.

Luxemburg și Irlanda, campioane detașate

La vârf, lucrurile stau puțin diferit. Luxemburg (239%) și Irlanda (237%) au, de departe, cel mai mare PIB per capita, fiind cu 139%, respectiv 137% peste media Uniunii Europene. Urmează la mare distanță Olanda, cu 134% din media UE, Danemarca (127%) și Austria (117%).

Numai ca, cifrele pentru Luxemburg și Irlanda trebuie privite cu atenție. Eurostat explică faptul că în Luxemburg lucrează un număr foarte mare de muncitori transfrontalieri care contribuie la PIB, dar nu sunt incluși în populația rezidentă. În cazul Irlandei, nivelul ridicat se datorează parțial prezenței marilor companii multinaționale care dețin proprietate intelectuală, iar o mare parte din veniturile generate se întorc la proprietarii din străinătate. V-ați fi gândit că asta poate umfla cifrele atât de mult?

Germania, liderul marilor economii

Privind la cele mai mari patru economii ale blocului comunitar, Germania este singura care depășește media, cu un PIB per capita la puterea de cumpărare de 115%. Franța se apropie de medie, cu 98%, urmată de Italia, cu 96%. Spania înregistrează cel mai scăzut nivel dintre cele patru, la 92% din media UE.

Alte țări care se situează peste pragul de 100% sunt Belgia (115%), Suedia (110%), Malta (110%) și Finlanda (101%).

Unde se plasează România?

România, cu un PIB per capita la standardul puterii de cumpărare de 79% din media UE, se află în grupul țărilor cu cel puțin 20% sub acest prag. Alături de noi, în situații similare, se găsesc Letonia (71%), Slovacia (75%), Ungaria (76%), Croația (78%) și Estonia (79%). Puțin mai bine stau Polonia și Portugalia, ambele cu 81%.

Cifrele vorbesc de la sine.

La coada clasamentului se află, așa cum am menționat, Bulgaria și Grecia, ambele cu un indicator de doar 68% din media europeană.

Discrepanțe de la Est la Vest

Iar dincolo de procente, sumele absolute arată o realitate și mai tranșantă. În 2025, PIB-ul mediu per capita în UE, ajustat la puterea de cumpărare, a fost de aproximativ 41.600 de euro. Valorile variază de la 28.300 de euro în Bulgaria la 99.300 de euro în Luxemburg. Pe bune, diferența e enormă.

Doar 10 din cele 27 de țări membre (reprezentând circa 34% din populația totală) au depășit media europeană. Asta înseamnă că doar un cetățean european din trei trăiește într-o țară cu un PIB per capita peste medie. În general, țările din Estul Europei au cele mai scăzute niveluri, în timp ce membrii din Vest și Nord înregistrează cele mai ridicate valori.

Cum stau țările candidate?

Si pentru a avea o imagine completă, deși datele pentru 2025 nu sunt disponibile, cifrele din 2024 arată că țările candidate la aderare stau mare mai slab. Bosnia și Herțegovina avea un PIB per capita de doar 35% din media UE, Albania și Macedonia de Nord erau la 42%, Serbia la 52%, Muntenegru la 53%, iar Turcia la 72%.

Regatul Unit se situa aproape de medie, la 99%. În schimb, țările EFTA afișează o prosperitate considerabil mai mare, Norvegia ajungând la 160% din media UE, Elveția la 151%, iar Islanda la 131%.