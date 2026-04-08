Un nou studiu global plasează România pe un surprinzător loc doi în Europa la capitolul implicare a angajaților, cu un procent de 31%. Performanța vine într-un context paradoxal, în care continentul european înregistrează, pentru al șaselea an la rând, cel mai scăzut nivel de angajament la nivel mondial, deși angajații de aici sunt mai puțin stresați decât în alte regiuni.

Europa, mai puțin stresată, dar și cea mai neimplicată

La nivel global, lucrurile nu stau deloc bine. Potrivit raportului „State of the Global Workplace” pentru anul 2026, realizat de firma de consultanță Gallup, angajații stresați sau neimplicați pot reduce Produsul Intern Brut global cu până la 9%.

Trendul pare să se înrăutățească.

Rata globală de implicare a angajaților a scăzut la doar 20%, cel mai redus nivel din 2020 încoace. Cercetarea numește această scădere a angajamentului un „motiv de îngrijorare”. Iar citatul direct din raport este tranșant: „Este pentru prima dată când implicarea globală a scăzut timp de doi ani consecutivi. Cea mai mare scădere a fost în Asia de Sud (-5 puncte). Nicio regiune a lumii nu a înregistrat o creștere a implicării în ultimul an”. În acest peisaj, Europa se distinge ca fiind regiunea cu cel mai scăzut nivel de angajament, în timp ce polul opus, SUA și Canada, au cea mai implicată forță de muncă, dar și cea mai stresată.

Cine sunt campionii stresului în Europa?

Când vine vorba de stres, sud-europenii sunt, în general, cei mai afectați. Grecii (61%), maltezii (57%), ciprioții (56%), italienii (51%) și spaniolii (47%) înregistrează cele mai ridicate niveluri de stres. La polul opus, danezii (19%), polonezii (22%) și lituanienii (23%) par să se simtă mult mai puțin presați la locul de muncă.

Dar cine este, mai exact, angajatul stresat? Conform datelor Gallup, profilul indică în principal manageri, cu vârsta sub 35 de ani, care lucrează în regim hibrid.

Romania, surpriza de pe podiumul implicării

Dacă la stres nu suntem în top, la implicare lucrurile stau complet diferit. România (31%) este depășită doar de Albania (32%) în clasamentul celor mai angajate forțe de muncă de pe continent. Pe podium se mai află Suedia (25%) și Malta (25%). În contrast, cele mai scăzute rate de implicare din Europa se găsesc în Croația (7%), Polonia (7%), Franța (8%), Elveția (8%), Luxemburg (9%), Irlanda (9%) și Austria (9%). Nici marile economii nu stau mai bine, Spania (10%), Marea Britanie (10%), Germania (11%) și Italia (11%) abia atingând pragul de două cifre.

Profilul angajatului cel mai puțin implicat este, de obicei, o persoană sub 35 de ani, fără funcție de conducere și fără acces la muncă de la distanță (nici măcar parțial). Numai că fenomenul merge și mai departe. Un procent de 15% dintre angajați declară că nu sunt doar „neimplicați”, ci „activ dezinvolți”, ceea ce înseamnă că „se detașează psihologic în mod intenționat și conștient de munca, echipa și angajatorul lor” – un comportament cunoscut astăzi sub numele de „quiet quitting”.

Optimism paradoxal în ciuda cifrelor

Și totuși, dincolo de aceste cifre, europenii par să se simtă mai bine decât restul lumii. Aproximativ 49% dintre angajații de pe continent susțin că „prosperă”, în comparație cu media globală de doar 34%. Finlanda (81%), Islanda (78%) și Danemarca (78%) conduc detașat în clasamentul fericirii la locul de muncă.

V-ați fi așteptat ca, în ciuda lipsei de implicare, majoritatea europenilor să fie optimiști cu privire la piața muncii? Ei bine, 57% dintre ei consideră că este un moment bun pentru a-ți găsi un loc de muncă, un procent mai mare decât media globală de 52%. Cei mai încrezători sunt olandezii (86%), în timp ce slovacii închid clasamentul, cu doar 32% optimism.

La nivel mondial, cei mai optimiști sunt sud-est asiaticii (64%), în timp ce în Orientul Mijlociu și Africa de Nord doar 36% dintre angajați cred că este un moment bun pentru a-și schimba jobul.