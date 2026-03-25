Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat un atac ironic la adresa Uniunii Europene, folosind o campanie olandeză veche de câțiva ani pentru a sugera că blocul comunitar se „autocastrează” energetic. Postarea sa de pe Telegram, care a adunat 266.000 de vizualizări, vine în contextul în care războiul dintre SUA și Iran a perturbat piețele globale de energie și a crescut prețurile la petrol și gaze.

Dezinformare pe Telegram

Zaharova a ridiculizat UE pentru că trebuie „să vină cu moduri mereu noi de a face față realității”. Într-o postare devenită virală, oficialul rus a susținut că Europa este într-o formă excelentă pentru a impune noi sancțiuni Moscovei. „[Europa] se va apropia în formă bună de cel de-al douăzecilea pachet de sancțiuni [pentru Rusia]”, a scris ea.

Dar pe ce se baza? Pe faptul că „o mare companie olandeză care furnizează resurse energetice publicului, Energiebank, a sugerat ca oamenii să reducă durata dușurilor”.

Care este, de fapt, realitatea

Numai ca lucrurile stau putin diferit. Campania la care face referire Zaharova a fost publicată, de fapt, în 2021 și nu are nicio legătură cu actualul conflict din Orientul Mijlociu sau cu sancțiunile impuse Rusiei după invazia din Ucraina.

Inițiativa online a fost dezvoltată de organizația olandeză Energiebank pentru a combate sărăcia energetică din țară. V-ați fi gândit că o campanie socială poate fi răstălmăcită astfel? Ea oferea 10 sfaturi simple pentru a ajuta gospodăriile să-și reducă facturile, printre care recomandări precum petrecerea unui timp mai scurt la duș, scăderea temperaturii din locuință cu un grad Celsius și uscarea hainelor fără a folosi un uscător electric.

Aceste sfaturi se bazau pe o cercetare a Universității de Științe Aplicate din Amsterdam din 2021. Studiul respectiv (realizat cu mult înaintea crizei actuale) a constatat că peste 500.000 de gospodării olandeze cheltuiau mai mult de 10% din venituri pe energie, adesea din cauza utilizării ineficiente a acesteia.

Pana la urma, calculul economiilor estimate a fost făcut folosind prețurile la energie din 2021, ceea ce confirmă din nou contextul original al campaniei.

Tensiuni in stramtoarea Hormuz

Dincolo de dezinformarea Moscovei, Europa se confruntă, e drept, cu șocuri energetice reale. Conflictul dintre SUA și Iran a perturbat traficul prin strâmtoarea Hormuz, o rută cheie pentru transporturile globale de petrol și gaze.

Iranul a ripostat la atacurile americane prin desfășurarea de mine marine și roiuri de drone, paralizând practic traficul. Teheranul a implementat un blocaj selectiv, anunțând că strâmtoarea este închisă doar „națiunilor «ostile», inclusiv SUA, Israel și aliații lor occidentali”. Iar acest blocaj a forțat marile companii de transport maritim să abandoneze ruta, provocând o creștere bruscă a prețurilor la energie la nivel mondial.

Cifrele vorbesc de la sine.

Potrivit Institutului Ifo, aproximativ 8,7% din importurile de gaz natural lichefiat (GNL) ale Europei tranzitează acum acest coridor, astfel încât orice perturbare a aprovizionării se poate traduce rapid în prețuri mai mari pe continent.

Raspunsul european la criza

Liderii europeni au declarat că nu vor renunța la sancțiunile impuse petrolului și gazelor rusești. În schimb, blocul comunitar a consolidat cerințele privind stocarea gazelor, asigurându-se că rezervele sunt pline înainte de iarnă.

UE își extinde capacitatea de import de GNL și diversifică furnizorii, inclusiv Statele Unite și Norvegia, investind masiv și în energia regenerabilă. În 2024, sursele regenerabile au reprezentat 25,4% din totalul energiei consumate în UE, o creștere de la 24,5% în 2023.