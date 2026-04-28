Credeai că visele tale sunt simple întâmplări haotice? Lucrurile stau puțin diferit. Cercetătorii au analizat peste 3.700 de rapoarte despre vise și experiențe de zi cu zi și au ajuns la o concluzie clară: conținutul viselor noastre este modelat de un amestec de personalitate și experiențe trăite, nu de brânza mâncată înainte de culcare.

Ideea de vis aleatoriu, demontata

Un nou studiu vine să contrazică ideea că visele sunt doar niște produse secundare ale minții, fără nicio logică. Cercetătorii de la Școala IMT pentru Studii Avansate Lucca din Italia au publicat descoperirile în revista Communications Psychology, arătând că există un sistem clar care ne influențează visele, un sistem bazat pe cogniție, emoție și context.

Studiul a implicat 287 de participanți, cu vârste cuprinse între 18 și 70 de ani. Timp de două săptămâni, voluntarii și-au înregistrat experiențele, în timp ce cercetătorii au colectat informații detaliate despre calitatea somnului, tiparele cognitive și trăsăturile de personalitate. Iar pentru a analiza descrierile participanților despre viața lor de zi cu zi și despre vise, au folosit procesarea avansată a limbajului natural (un tip de inteligență artificială).

Tipare clare. Personalitatea si evenimentele externe

Rezultatele arată că visele sunt departe de a fi aleatorii. Ba chiar au tipare foarte clare. De exemplu, persoanele care în timpul zilei sar de la un gând la altul, fără legătură între ele, au raportat adesea vise care păreau la fel de împrăștiate și care se schimbau rapid. În schimb, cei care considerau visele ca având o semnificație au experimentat, de obicei, vise mai vii și mai captivante.

Dar nu doar personalitatea contează. Și evenimentele externe joacă un rol. Studiul a constatat că, în timpul pandemiei de COVID-19, visele au devenit mai intense și s-au concentrat frecvent pe restricții și izolare. V-ați fi gândit la asta? Aceste tipare s-au estompat pe măsură ce viața a revenit la normal, sugerând că visele se schimbă odată cu starea noastră psihologică.

Viata de zi cu zi, dar transformata

O altă descoperire interesantă este că visele nu redau pur și simplu viața de zi cu zi. Mai degrabă o transformă. Elementele de rutină, cum ar fi locurile de muncă, spitalele sau școlile, rareori reapar ca niște copii directe. creierul nu face copy-paste. În schimb, aceste elemente sunt reorganizate în scenarii nefamiliare și adesea suprarealiste, amestecând diferite contexte și perspective.

„Descoperirile noastre arată că visele nu sunt doar o reflectare a experiențelor trecute, ci un proces dinamic modelat de cine suntem și prin ce trecem”, a declarat Valentina Elce, autorul principal al studiului.

Branza si inteligenta artificiala

În Franța, unii oameni cred că dacă mănânci brânză înainte de culcare vei avea vise ciudate. E drept că știința indică o altă direcție. Studiul arată și cum inteligența artificială poate avansa cercetarea viselor. Modelele NLP pot analiza rapoartele despre vise cu un nivel de acuratețe similar cu cel al examinatorilor umani.

Asta deschide noi oportunități pentru a studia conștiința, memoria și sănătatea mintală la scară largă și într-un mod consecvent. Deci, hai să fim serioși, nu brânza e de vină.

Așa că, deși s-ar putea să nu-ți poți influența aventurile nocturne mâncând brânză, visele par a fi modelate de forțe măsurabile, atât din interiorul, cât și din afara minții.