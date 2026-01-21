Scântei în Parlamentul britanic. Un conflict diplomatic, până acum mocnit, a erupt pur și simplu, zguduind din temelii scena politică londoneză. În epicentru? Donald Trump. Acuzațiile se aruncă de la o tabără la alta, iar tensiunea este maximă.

Fără menajamente, liderul Opoziției, Keir Starmer, a atacat-o frontal pe rivala sa Kemi Badenoch. Conform The Guardian, el a acuzat-o că pune „oportunismul pur peste interesul național” aliindu-se, surprinzător, cu o strategie a lui Donald Trump. Miza este uriașă. Viitorul Groenlandei. Și amenințări cu taxe vamale.

Groenlanda, miza șantajului lui Trump

Totul a plecat de la o declarație a lui Donald Trump, care a folosit situația Insulelor Chagos ca pârghie într-o discuție despre Groenlanda, încercând să forțeze mâna Marii Britanii. Starmer a fost tăios. A spus că intervenția lui Trump a fost „menită în mod expres să pună presiune pe mine pentru a ceda” în privința Groenlandei. O simplă coincidență? Greu de crezut. Liderul laburist a insistat că viitorul insulei trebuie decis „exclusiv de poporul din Groenlanda și de Regatul Danemarcei”. A refuzat orice compromis în fața amenințărilor cu tarife, menționând discuțiile intense cu aliații din ultimele zile pentru a găsi soluții diplomatice. Nu prin șantaj. Poziția lui e clară. Nu va ceda.

Badenoch ripostează: „De ce pentru unii se aplică, iar pentru alții nu?”

Replica lui Kemi Badenoch a venit imediat, încercând să întoarcă acuzația. „Dacă poporul din Groenlanda ar trebui să-și decidă viitorul, de ce acest principiu nu se aplică și locuitorilor din Chagos?”, a întrebat ea retoric. Prin această mișcare, Starmer susține că ea a preluat, de fapt, argumentul lui Trump, slăbind poziția guvernului. Schimbul de replici a escaladat. Badenoch l-a numit pe Starmer „constant slab”, incapabil să-și țină partidul unit. Ironia sorții… Starmer i-a amintit pe loc de demiterea lui Robert Jenrick, proaspăt dezertor din partidul ei: „Ea susține că demiterea lui Jenrick a fost un semn de putere. Dar în acel moment ea deja îi citise scrisoarea de demisie. Ce altceva putea să facă? Să-i corecteze greșelile de ortografie și să-i dea scrisoarea înapoi?”

Avertisment de la liberal-democrați: „Trump se poartă ca un șef mafiot”

În scenă a intrat și Ed Davey, liderul liberal-democraților, cu o comparație acidă. A spus-o direct. Donald Trump „se poartă din ce în ce mai mult ca un șef mafiot care conduce o rețea de taxă de protecție, amenințând că ne va distruge economia dacă nu pune mâna pe Groenlanda”. Davey l-a avertizat pe Starmer să nu comită „greșeala istorică” a lui Tony Blair, care „s-a legat de un președinte american nepopular și de o politică externă dezastruoasă”. Starmer a replicat însă că, deși are multe dezacorduri cu Trump, ar fi o „prostie” să rupă relațiile cu SUA. Contextul de securitate e totul. „Războiul din Europa face ravagii. E deja în al patrulea an. Rușii aruncă bombe peste civilii ucraineni zi și noapte. Trebuie să lucrăm cu aliații noștri, inclusiv cu SUA, pentru securitate.”

Jocuri de culise și umbra lui Farage

Agitația internă completează tabloul. Robert Jenrick, după ce a dezertat la partidul Reform UK, a stat la prima sa sesiune de întrebări parlamentare între noii colegi. În același timp, liberal-democrații l-au luat la țintă și pe Nigel Farage, un alt aliat al lui Trump, acuzându-l că a omis să declare câștiguri de 17 ori în registrul de interese. „La fel ca idolul său Donald Trump, Farage crede că politica înseamnă să-și umple propriile buzunare, nu să servească oamenii”, a tunat un lider liberal-democrat.