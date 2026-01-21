Tensiune maximă între Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer. Scânteia s-a aprins la Davos. Acolo, președintele american a acuzat Marea Britanie de o decizie „catastrofală” legată de petrolul din Marea Nordului, aruncând gaz pe focul unui conflict diplomatic deja încins.

Dar miza reală este cu totul alta. Potrivit Dailymail, atacul lui Trump ascunde o dispută mult mai complexă, o încrengătură ce leagă o bază militară americană cheie, cedarea unui teritoriu strategic și ambiția nedeclarată a liderului de la Casa Albă de a cumpăra Groenlanda.

„O prostie uriașă”. Atacul direct de pe rețelele sociale

Totul a pornit de la o postare. Pe Truth Social, platforma sa, Donald Trump a criticat fără ocolișuri planul Londrei de a preda suveranitatea Insulelor Chagos către Mauritius. Acolo se află baza militară americană Diego Garcia. O piesă de bază pentru operațiunile SUA. Fără menajamente.

Trump a scris negru pe alb: „Șocant, aliatul nostru «strălucit» din NATO, Regatul Unit, plănuiește în prezent să cedeze Insula Diego Garcia, locația unei baze militare vitale a SUA, către Mauritius, și să facă asta FĂRĂ NICIUN MOTIV”.

Dar Trump a plusat. El a etichetat decizia Londrei drept un act de „PROSTIE URIAȘĂ” și a conectat-o direct de interesul său continuu pentru teritoriul danez. „Cedarea de către Marea Britanie a unui teritoriu extrem de important este un act de mare prostie și este încă un motiv, dintr-un șir foarte lung, pentru care Groenlanda trebuie achiziționată”, a încheiat Trump.

Miza reală: O insulă strategică și șantajul cu Groenlanda

Răspunsul premierului britanic Keir Starmer a venit tăios. Într-o sesiune de întrebări agitată în Parlament, l-a arătat cu degetul pe Trump. Îl acuză că se folosește de scandalul Chagos pentru a forța mâna Marii Britanii în dosarul Groenlanda. Coincidență? Greu de crezut.

Starmer susține că președintele american are „intenția expresă” de a obliga Regatul Unit să „cedeze” în fața planului său de a prelua teritoriul danez. „Vrea să cedez în privința poziției mele și nu o voi face”, a declarat ferm premierul. Acesta a punctat că Trump și-a schimbat atitudinea la 180 de grade, după ce administrația sa aplaudase anul trecut acordul privind Insulele Chagos.

Tensiunile transatlantice ating cote periculoase, mai ales după ce Trump a amenințat cu taxe vamale țările care i se opun. „Amenințările cu tarife pentru a pune presiune pe aliați sunt complet greșite”, a completat Starmer, care a și anunțat o vizită iminentă a premierului danez la Londra.

Londra nu cedează: „Nu ne vom lăsa intimidați”

De la Davos, unde se desfășoară Forumul Economic Mondial, mesajul oficialilor britanici a fost unul de fermitate. Ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, a spus clar că Marea Britanie nu este aici „pentru a fi bruscată”. Își va urma propriul plan economic. Mesajul e limpede.

„Avem un plan economic și este cel corect pentru țara noastră”, a declarat Reeves pentru Sky News, adăugând că, în timp ce unii ridică bariere comerciale, Marea Britanie clădește o coaliție cu țări europene și Canada pentru a liberaliza comerțul. În ciuda scepticismului american, Reeves a insistat că acordul comercial cu SUA rămâne pe masă.

Chiar și așa, Starmer a încercat să mai tempereze lucrurile. A reamintit că relația cu SUA este fundamentală pentru apărare și securitate, mai ales acum, când Rusia „încă aruncă bombe” peste Ucraina. „Ar fi o prostie să credem că ar trebui să ne rupem relația cu SUA”, a recunoscut el.

Voci de la Washington. „Partenerul nostru ne dezamăgește”

Nemulțumirea Washingtonului a fost exprimată clar și răspicat de Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, prezent și el la Davos. El a transmis fără echivoc frustrarea administrației americane. „Președintele Trump a spus clar că nu vom externaliza securitatea noastră națională sau securitatea emisferei noastre către nicio altă țară”, a spus Bessent.

Apoi a trimis o săgeată directă spre Londra: „Partenerul nostru din Marea Britanie ne dezamăgește cu baza de pe Diego Garcia, pe care am împărțit-o împreună de mulți, mulți ani, iar ei vor să o predea statului Mauritius”. Sfatul lui Bessent pentru liderii europeni a fost să „respire adânc” și să aștepte să asculte argumentele lui Trump. O recomandare care, probabil, nu liniștește pe nimeni la Bruxelles sau Londra.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetGabi Bădălău a anunțat că instanța a respins cererea Claudiei Pătrășcanu pentru ordin de protecție împotriva luiLylaCât de des faci analiza de colesterol după 30 de ani și când sunt utile alte testeRevista IoanaAccidentele cu trotineta ar fi dus peste 300 de copii la Neurochirurgia Spitalului Marie Curie în 2026News24Șapte polițiști din Sibiu și doi civili au fost reținuți într-o anchetă privind bani ceruți pentru promovarea examenului auto și grăbirea unor acteDolce SportJucătorii Rapidului ar avea două salarii restanteGetPonyDealerii auto chestionați în România spun în proporție de 83,8% că nu folosesc aparat pentru testarea bateriei electricelor rulate
Davos Diego Garcia
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →