Tensiune maximă între Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer. Scânteia s-a aprins la Davos. Acolo, președintele american a acuzat Marea Britanie de o decizie „catastrofală” legată de petrolul din Marea Nordului, aruncând gaz pe focul unui conflict diplomatic deja încins.

Dar miza reală este cu totul alta. Potrivit Dailymail, atacul lui Trump ascunde o dispută mult mai complexă, o încrengătură ce leagă o bază militară americană cheie, cedarea unui teritoriu strategic și ambiția nedeclarată a liderului de la Casa Albă de a cumpăra Groenlanda.

„O prostie uriașă”. Atacul direct de pe rețelele sociale

Totul a pornit de la o postare. Pe Truth Social, platforma sa, Donald Trump a criticat fără ocolișuri planul Londrei de a preda suveranitatea Insulelor Chagos către Mauritius. Acolo se află baza militară americană Diego Garcia. O piesă de bază pentru operațiunile SUA. Fără menajamente.

Trump a scris negru pe alb: „Șocant, aliatul nostru «strălucit» din NATO, Regatul Unit, plănuiește în prezent să cedeze Insula Diego Garcia, locația unei baze militare vitale a SUA, către Mauritius, și să facă asta FĂRĂ NICIUN MOTIV”.

Dar Trump a plusat. El a etichetat decizia Londrei drept un act de „PROSTIE URIAȘĂ” și a conectat-o direct de interesul său continuu pentru teritoriul danez. „Cedarea de către Marea Britanie a unui teritoriu extrem de important este un act de mare prostie și este încă un motiv, dintr-un șir foarte lung, pentru care Groenlanda trebuie achiziționată”, a încheiat Trump.

Miza reală: O insulă strategică și șantajul cu Groenlanda

Răspunsul premierului britanic Keir Starmer a venit tăios. Într-o sesiune de întrebări agitată în Parlament, l-a arătat cu degetul pe Trump. Îl acuză că se folosește de scandalul Chagos pentru a forța mâna Marii Britanii în dosarul Groenlanda. Coincidență? Greu de crezut.

Starmer susține că președintele american are „intenția expresă” de a obliga Regatul Unit să „cedeze” în fața planului său de a prelua teritoriul danez. „Vrea să cedez în privința poziției mele și nu o voi face”, a declarat ferm premierul. Acesta a punctat că Trump și-a schimbat atitudinea la 180 de grade, după ce administrația sa aplaudase anul trecut acordul privind Insulele Chagos.

Tensiunile transatlantice ating cote periculoase, mai ales după ce Trump a amenințat cu taxe vamale țările care i se opun. „Amenințările cu tarife pentru a pune presiune pe aliați sunt complet greșite”, a completat Starmer, care a și anunțat o vizită iminentă a premierului danez la Londra.

Londra nu cedează: „Nu ne vom lăsa intimidați”

De la Davos, unde se desfășoară Forumul Economic Mondial, mesajul oficialilor britanici a fost unul de fermitate. Ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, a spus clar că Marea Britanie nu este aici „pentru a fi bruscată”. Își va urma propriul plan economic. Mesajul e limpede.

„Avem un plan economic și este cel corect pentru țara noastră”, a declarat Reeves pentru Sky News, adăugând că, în timp ce unii ridică bariere comerciale, Marea Britanie clădește o coaliție cu țări europene și Canada pentru a liberaliza comerțul. În ciuda scepticismului american, Reeves a insistat că acordul comercial cu SUA rămâne pe masă.

Chiar și așa, Starmer a încercat să mai tempereze lucrurile. A reamintit că relația cu SUA este fundamentală pentru apărare și securitate, mai ales acum, când Rusia „încă aruncă bombe” peste Ucraina. „Ar fi o prostie să credem că ar trebui să ne rupem relația cu SUA”, a recunoscut el.

Voci de la Washington. „Partenerul nostru ne dezamăgește”

Nemulțumirea Washingtonului a fost exprimată clar și răspicat de Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, prezent și el la Davos. El a transmis fără echivoc frustrarea administrației americane. „Președintele Trump a spus clar că nu vom externaliza securitatea noastră națională sau securitatea emisferei noastre către nicio altă țară”, a spus Bessent.

Apoi a trimis o săgeată directă spre Londra: „Partenerul nostru din Marea Britanie ne dezamăgește cu baza de pe Diego Garcia, pe care am împărțit-o împreună de mulți, mulți ani, iar ei vor să o predea statului Mauritius”. Sfatul lui Bessent pentru liderii europeni a fost să „respire adânc” și să aștepte să asculte argumentele lui Trump. O recomandare care, probabil, nu liniștește pe nimeni la Bruxelles sau Londra.