SUA în blocaj total Peste 100.000 de angajați federali lucrează fără plată

Blocajul finanțării pentru Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a intrat în a 35-a zi, lăsând peste 100.000 de angajați federali să lucreze fără a fi plătiți. Situația tensionată afectează deja activitatea din marile aeroporturi americane și alte misiuni esențiale ale agenției.

Cozi uriașe în aeroporturi

Casa Albă a confirmat vineri că printre cei afectați se numără și 50.000 de agenți de securitate din aeroporturi. Numai că, fără salarii, numărul demisiilor a crescut mare. din acest motiv, călătorii se plâng de timpi de așteptare care se întind pe parcursul a mai multor ore la controalele de securitate. Cum vine asta? O parte semnificativă a personalului pur și simplu nu s-a mai prezentat la serviciu.

Probleme dincolo de transportul aerian

Iar problemele nu se opresc aici, din păcate. Sunt afectate și alte activități esențiale pentru siguranța națională (o ironie, având în vedere numele departamentului). Vorbim despre intervențiile în caz de dezastre, operațiunile de ordine publică sau chiar protecția cibernetică, toate suferind din cauza lipsei acute de resurse și a deficitului de personal.

Trump și democrații se acuză reciproc

În tot acest haos, administrația condusă de Donald Trump arată cu degetul spre democrați, acuzându-i că blochează finanțarea agenției. Ei susțin că refuzul de a aproba bugetul pune o presiune uriașă pe angajați și paralizează servicii vitale.

De cealaltă parte, democrații spun că nu-i chiar așa. Ei susțin că disputa nu este una strict bugetară, ci are la bază politicile privind imigrația. Mai exact, contestă anumite condiții incluse în proiectul de finanțare, pe care le consideră mult prea dure, și cer modificarea lor înainte de a vota.

Până la urmă, totul se reduce la politică.

Negocierile dintre Casa Albă și Congres continuă, însă până în prezent nu s-a ajuns la niciun compromis care să permită reluarea finanțării și revenirea la normalitate.