În timp ce Iranul a început să amplaseze mine marine în Golful Persic, Statele Unite se pregătesc să scoată din uz patru dragoare, adică jumătate din flota specializată pe care o mai aveau. Marina americană se confruntă astfel cu o amenințare majoră într-una dintre cele mai importante rute de transport maritim din lume, având o capacitate de deminare neglijată de zeci de ani.

O capacitate neglijată de zeci de ani

Decizia de a dezafecta cele patru nave lasă Statele Unite cu doar patru dragoare specializate în dotare. Toate se află acum în Japonia și sunt din clasa Avenger. Mai mult, forțele americane folosesc și elicoptere specializate în îndepărtarea minelor marine, dar, surpriză, și acestea vor fi în curând scoase din uz. Cum vine asta, exact când tensiunile explodează?

Problema este una veche și recunoscută de experți. „Marina americană a neglijat dragarea de mine, iar numărul nostru limitat de nave va face dificilă escortarea credibilă a petrolierelor într-un mediu contestat”, a declarat Eliot Cohen, cercetător la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

O decizie cel puțin bizară.

Iar președintele american Donald Trump a promis că va redeschide traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează în mod normal 20% din petrolul exportat la nivel mondial. Acesta le-a cerut și altor țări să contribuie la efort.

Tehnologia nouă, netestată în luptă

În locul navelor clasice, marina SUA mizează acum pe nave de luptă litorală, care desfășoară operațiuni în apropierea țărmului, și pe drone navale. Companiile din domeniul apărării testează noi metode mai sigure de a îndepărta minele, folosind tehnologii fără echipaj și inteligența artificială. E drept că au un potențial mare, numai că tehnologia de acest tip nu a fost produsă în masă și, mai important, nu a fost testată încă într-un conflict real.

Statele Unite dispun de 18 astfel de nave (cele de luptă litorală) ce ar putea fi folosite pentru îndepărtarea minelor. Asta dacă nu sunt prinse cu alte operațiuni. Forța este egală cu cea a Franței, dar mult mai mică decât cele 40 de vase de acest tip pe care China le poate desfășura.

Provocarea din Strâmtoarea Ormuz

Oficialii americani au confirmat săptămâna trecută că Iranul a amplasat în jur de 10 mine în zona Golfului Persic. Dar Teheranul are mai multe metode prin care poate bloca traficul prin strâmtoare, inclusiv prin atacarea vaselor cu rachete și drone. Îndepărtarea acestor mine este o operațiune complexă.

„Va fi dificil de realizat, dar se poate face”, a spus amiralul Alan West, fostul șef de stat major al marinei britanice, despre eforturile de îndepărtare a minelor din Strâmtoarea Ormuz. Orice astfel de operațiune, a precizat West, va necesita intervenția forțelor navale și aeriene.

China, gigantul minelor marine

Până la urmă, îndepărtarea minelor din Strâmtoarea Ormuz ar putea fi un test de pregătire pentru un potențial conflict cu China, unde minele vor juca un rol mult mai important. Beijingul are în arsenal între 50.000 și peste 100.000 de mine marine. „China are ceea ce probabil este cea mai puternică capacitate de amplasare de mine din lume”, a spus Shugart, un analist militar.

Strategii militari avertizează că Beijingul ar putea folosi minele în timpul unei invazii a Taiwanului pentru a izola insula. Asta ar ajuta forțele chineze să „sufoce” economia Taipeiului și ar face mult mai dificilă intervenția navelor și submarinelor americane. Perspectiva este sumbră, după cum o descrie Kevin Eyer, un fost ofițer din marina SUA: „Concluzia este că nu putem să apărăm Coreea de Sud sau Taiwan dacă Coreea de Nord și China folosesc multe mine”.