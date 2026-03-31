O înregistrare audio explozivă, publicată de un grup de jurnaliști de investigație, dezvăluie o conversație telefonică între ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, și omologul său rus, Serghei Lavrov. În discuție, oficialul de la Budapesta se oferă să ajute la eliminarea de pe lista de sancțiuni a UE a surorii unui oligarh rus, la cererea directă a lui Lavrov.

Cererea directă a lui Lavrov

În înregistrarea de 94 de secunde, datată 30 august 2024, Lavrov îi cere direct oficialului de la Budapesta să intervină pentru Gulbahor Ismailova, sora oligarhului rus Alisher Usmanov. „Te sun la cererea lui Alisher și m-a rugat doar să-ți amintesc că făceai ceva în legătură cu sora lui”, îi spune Lavrov lui Szijjártó. Iar răspunsul ministrului ungar nu lasă loc de interpretări, confirmând imediat demersurile. Acesta afirmă că „împreună cu slovacii, depunem o propunere la Uniunea Europeană pentru a o scoate de pe listă”.

Un plan pus în aplicare

Dar cum anume plănuia să facă asta? Szijjártó i-a transmis lui Lavrov că va depune propunerea de eliminare a numelui Gulbahorei Ismailova de pe lista de sancțiuni „săptămâna viitoare”. Apoi a detaliat strategia. „Pe măsură ce începe noua perioadă de revizuire, va fi pusă pe agendă, vom face tot posibilul să o scoatem de pe listă”, a promis ministrul ungar.

Și, se pare, au reușit.

În martie 2025, Ismailova, alături de omul de afaceri rus Viacheslav Moshe Kantor și ministrul sportului Mihail Degtyaryov, a fost eliminată de pe lista de sancțiuni a UE. Conform regulilor Uniunii, sancțiunile trebuie reînnoite la fiecare șase luni prin unanimitate.

Scandal înaintea alegerilor

Toată această dezvăluire vine într-un moment extrem de delicat. Szijjártó se confruntă deja cu o controversă după ce Washington Post a raportat că acesta ar fi împărtășit informații sensibile cu Rusia în timpul reuniunilor Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles. Scandalul se amplifică în contextul în care Ungaria se pregătește de alegeri parlamentare pe 12 aprilie, unde legăturile strânse ale guvernului cu Moscova reprezintă o temă cheie de campanie. Ministrul și-a apărat acțiunile, susținând că discuțiile cu oficialii ruși înainte și după astfel de întâlniri fac parte din „practica diplomatică de rutină”.

Szijjártó acuză serviciile secrete

Confruntat cu înregistrarea, ministrul ungar a minimalizat incidentul și a acuzat direct serviciile de informații străine că i-au interceptat telefonul. „Se știe de ceva vreme că serviciile secrete străine, cu participarea activă a jurnaliștilor maghiari, mi-au interceptat conversațiile telefonice. Astăzi, spionii au făcut o altă mare «descoperire»: au dovedit că spun același lucru în public ca și la telefon. Treabă bună!”, a scris el. E drept că Ungaria (alături de Slovacia) a menținut contacte la nivel înalt cu oficialii ruși și continuă să importe volume semnificative de energie din Rusia, chiar și după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022. Szijjártó a adăugat că guvernul său nu a fost niciodată de acord cu sancționarea entităților critice pentru securitatea energetică a Ungariei. „Vom continua să aderăm la această abordare și în viitor”, a spus el.

Conversația se încheie pe un ton aproape amical, Lavrov menționând că ministrul ungar a primit o acoperire mediatică extinsă în presa rusă. „Am spus ceva greșit?”, a întrebat Szijjártó. „Nu. Spuneau doar că lupți pragmatic pentru interesele țării tale”, i-a răspuns Lavrov.