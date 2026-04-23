Un nou indice al prosperității pentru anul 2026 schimbă radical ierarhia globală a celor mai bogate țări. Norvegia a fost desemnată lider, în timp ce puteri economice consacrate precum Germania și Franța nici măcar nu mai prind top 10. Această nouă evaluare nu se mai bazează exclusiv pe Produsul Intern Brut, ci analizează modul în care bogăția se reflectă în calitatea vieții cetățenilor.

PIB-ul nu mai este rege

Măsurătorile tradiționale pot fi, nu de puține ori, înșelătoare. O analiză recentă realizată de o platformă de comparație a serviciilor financiare propune un nou „Indice de Prosperitate” care privește dincolo de cifrele seci ale PIB-ului. Acesta combină veniturile, inegalitatea și indicatorii sociali pentru a oferi o imagine mult mai fidelă a realității.

Până la urmă, de ce este PIB-ul per capita un indicator problematic? Cazul Irlandei este cel mai bun exemplu. Aici, PIB-ul pe cap de locuitor atinge o valoare impresionantă de aproximativ 150.000 de dolari, numai că o mare parte din această sumă este generată de multinaționale precum Apple, Google și Pfizer. Diferența dintre producția economică și venitul real al gospodăriilor este estimată la circa 70.000 de dolari de persoană.

Iar noua abordare exact asta vrea să corecteze. „A fi cea mai bogată țară din lume nu înseamnă doar a produce mult. Se măsoară prin modul în care acea bogăție se traduce concret în viața de zi cu zi a cetățeanului de rând. În 2026, răspunsul este Norvegia”, se arată în analiza respectivă.

Cine domina noul clasament

Pe baza acestui nou indice, care acordă un scor combinat din 100, Europa domină categoric vârful clasamentului. Primele cinci cele mai bogate țări sunt toate de pe bătrânul continent, demonstrând că performanța economică puternică poate fi îmbinată cu indicatori sociali de top.

Norvegia conduce detașat, susținută de cel mai mare Venit Național Brut (VNB, adică totalul veniturilor obținute de cetățenii și companiile unei țări, inclusiv cele din străinătate) din lume și de un model social extrem de echilibrat. Pe locul al doilea se află Irlanda, care înregistrează venituri reale ridicate, în ciuda cifrei umflate a PIB-ului. Luxemburg, care a ocupat prima poziție de la începutul acestui index, cade pe locul trei.

Alte țări cu performanțe remarcabile includ Islanda, pe locul cinci, datorită indicatorilor solizi de dezvoltare umană și a nivelului scăzut de sărăcie relativă.

Unde se afla marile puteri

Surprizele apar atunci când ne uităm la giganții economici. Statele Unite se clasează abia pe locul 17, o poziție care reflectă puterea economică uriașă, dar și inegalitatea socială ridicată și sărăcia relativă. Lucrurile stau și mai interesant în cazul Franței, care ocupă locul 20, fiind depășită de Cehia. V-ați fi gândit la asta?

E drept că Cehia beneficiază de una dintre cele mai echitabile distribuții ale veniturilor din Europa și de o rată scăzută a sărăciei relative. La coada clasamentului european, țări precum Italia, Spania și Estonia obțin scoruri modeste, din cauza veniturilor mai mici și, în cazul Spaniei, a unei sărăcii relative mai mari.

Situatia dincolo de Europa

Clasamentul oferă perspective și pentru alte regiuni ale lumii. În Africa, lider este Seychelles, țară care se mândrește cu cel mai mare PIB per capita de pe continent, scoruri bune la dezvoltare umană și o inegalitate relativ controlată. Pe următoarele locuri se situează Mauritius și Algeria.

În America Latină, Uruguay urcă pentru prima dată pe primul loc, având cel mai mare VNB din regiune, cea mai scăzută rată a sărăciei și cea mai echitabilă distribuție a veniturilor. Chile și Panama completează podiumul.

Dar în Asia, liderul este Singapore, urmat de Qatar și Emiratele Arabe Unite. totusi Singapore este tras în jos de inegalitatea mai mare, în ciuda veniturilor foarte ridicate.

Rezultatele sugerează că definiția bogăției nu mai este legată doar de producția economică, ci de modul în care această avuție este, până la urmă, împărțită între cetățeni.