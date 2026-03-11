Trump amenință Spania cu oprirea comerțului: Nu cooperează deloc și s-au purtat urât cu NATO

Președintele american Donald Trump a lansat o amenințare directă la adresa Spaniei, declarând că Statele Unite ar putea sista complet comerțul cu această țară. Acuzațiile vizează lipsa de cooperare a Madridului în conflictul din Orientul Mijlociu și atitudinea guvernului spaniol față de NATO.

Potrivit agenției EFE, citată de Antena3, Trump a acuzat miercuri Spania că „nu cooperează deloc” în războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului. Liderul de la Washington a criticat dur atitudinea „rea” a guvernului spaniol și și-a reluat amenințările de a întrerupe legăturile comerciale după ce Madridul a impus restricții avioanelor americane.

Ce a declanșat criza diplomatică

Tensiunile au escaladat după ce Spania nu a permis utilizarea bazelor aeriene Rota și Moron de la Frontera pentru atacuri asupra Iranului. Această decizie a forțat aviația militară americană să ia măsuri logistice imediate. Concret, Statele Unite au fost nevoite să-și mute din Spania către alte baze europene 15 avioane-cisternă KC-135, folosite pentru realimentarea în zbor a aparatelor de vânătoare și bombardament care participă la operațiunile militare din regiune.

Întrebat de presă despre colaborarea cu Madridul în campania de bombardamente împotriva Iranului, Trump a răspuns tranșant: „Cred că nu cooperează deloc. Cred că s-au comportat foarte, foarte rău. Probabil vom întrerupe comerțul cu Spania”.

Acuzații dure la adresa alianței NATO

Nemulțumirea președintelui american vizează și angajamentele Spaniei în cadrul Alianței Nord-Atlantice. În opinia sa, guvernul condus de Pedro Sanchez s-a comportat „foarte rău cu NATO”. Trump a subliniat că Spania a fost singurul aliat care a respins cererea de a aloca un buget de 5% din Produsul Intern Brut pentru apărare, o țintă susținută intens de administrația sa.

Liderul de la Casa Albă a făcut o distincție clară între poporul spaniol și conducerea politică a țării. „Oamenii în Spania sunt fantastici. Dar conducerea lor nu este atât de grozavă”, a continuat Trump.

Cât de realiste sunt amenințările comerciale

În ciuda declarațiilor dure, amenințările lui Donald Trump cu represalii comerciale sunt considerate dificil de pus în practică, notează agenția de presă EFE. Spania este stat membru al Uniunii Europene, iar schimburile sale comerciale cu Statele Unite se desfășoară în baza cadrului comercial agreat între UE și SUA. O acțiune unilaterală împotriva unei singure țări membre ar încălca aceste acorduri și ar putea genera o criză comercială extinsă.