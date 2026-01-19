Donald Trump e gata să le dea aliaților „un pumn în cap”. Direct. Chiar la ei acasă, la Davos. Ceea ce era odată un simbol al cooperării globale, Forumul Economic Mondial, pare acum doar scena pe care președintele american dictează noile reguli, notează Dailymail.

Miercuri, Trump urcă pe scenă în Elveția. Se va adresa elitei politice și de business a lumii. Dar nu vine cu un mesaj de pace. Nicidecum. Vine cu un ultimatum. Miza? Groenlanda. Președintele american insistă să cumpere teritoriul arctic, plin de minerale, de la Danemarca, un aliat NATO. Danezii au refuzat, declanșând o criză diplomatică și anunțând că boicotează conferința.

Groenlanda, miza unui conflict transatlantic

Scandalul a explodat sâmbătă. Trump a anunțat taxe vamale pentru opt aliați europeni. Motivul? Se opun pretențiilor sale teritoriale. O decizie brutală. Președintele a declarat că va impune o taxă de 10% de la 1 februarie, iar aceasta va sări la 25% în iunie dacă nu se ajunge la o înțelegere pentru „cumpărarea Groenlandei”.

Surprinzător sau nu, reacția Europei este pe măsură. Uniunea Europeană pregătește tarife de retorsiune pentru bunuri americane de 107,7 miliarde de dolari și, conform Financial Times, ia în calcul chiar blocarea accesului Americii la piața unică. Consilierii pe securitate națională din mai multe țări se vor întâlni în marja forumului. Discută criza. Un diplomat european a confirmat, sub protecția anonimatului, că subiectul Groenlanda a fost adăugat de urgență pe agendă imediat după anunțul tarifelor.

„Moartea Davosului”: Un forum devenit irelevant?

Atmosfera de la Davos contrazice total retorica tradițională a forumului, care se baza pe cooperare și dialog. Acum, totul pare un spectacol regizat de un singur om. Un spectacol al forței pure.

„Aceasta este moartea Davosului”, a declarat Mark Blyth, economist politic la Universitatea Brown, pentru New York Times. „Nu mai are nicio relevanță, absolut niciuna. Iar întrebarea mai mare este dacă a avut vreodată relevanță în afara cercurilor elitiste ancorate în status quo.”

De ce mai participă Trump, atunci? Răspunsul lui Blyth e tranșant: „Le dă un pumn în cap și le arată cine e șeful. Îi informează că, practic, dacă nu se aliniază cu el, nu mai contează.” Sigur, mesajul oficial al Casei Albe sună diferit, dar are același substrat: Trump va sublinia că „SUA și Europa trebuie să lase în urmă stagnarea economică și politicile care au cauzat-o”.

De la Kiev la Gaza: Trump își joacă rolul de „pacificator”

Tensiunile cu Europa ating cote maxime. În acest timp, Trump își cimentează imaginea de mediator global. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine la Davos. Speră la o întâlnire cu liderul american pentru a semna noi garanții de securitate într-un posibil acord de încetare a focului cu Rusia. Ironia sorții? La forum va fi și un trimis special al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, care are deja programate întâlniri cu delegația americană.

Agenda lui Trump nu se oprește aici. Include și Orientul Mijlociu. Se așteaptă un anunț despre un nou „Consiliu de Pace” pentru Gaza, iar pe lista invitaților se află premierul ungar Viktor Orbán și lideri din Iordania, Grecia, Cipru, Pakistan, Canada, Turcia, Egipt, Paraguay, Argentina, Albania și India. Președintele numește proiectul „o abordare nouă și îndrăzneață pentru rezolvarea conflictelor globale”.

O nouă eră, cu ochii pe Inteligența Artificială

Ediția din acest an aduce o schimbare de gardă. Fondatorul Klaus Schwab s-a retras în aprilie. După 55 de ani. Noii co-președinți sunt Larry Fink de la BlackRock și Andre Hoffman de la gigantul farmaceutic Roche. Peste 3.000 de delegați din 130 de țări, inclusiv 64 de șefi de stat, sunt așteptați în stațiunea elvețiană.

Tot anul acesta își face debutul și Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, văzut ca cel mai important lider din tehnologie la ora actuală. Viitorul Inteligenței Artificiale va fi o temă cheie, împreună cu impactul său asupra economiei și joburilor. Întrebarea e simplă. Va reuși tehnologia să unească o lume pe care politica pare hotărâtă să o dezbine?