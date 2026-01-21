Donald Trump a pus cărțile pe masă la Davos. A exclus forța militară pentru a anexa Groenlanda, dar a cerut ceva la fel de direct: deschiderea unor „negocieri imediate” pentru a o obține. O declarație care a aruncat în aer atmosfera deja tensionată de la Forumul Economic Mondial.

Spectacolul a fost total. Jurnaliștii de la Business Insider, prezenți la fața locului, au confirmat. Întreaga stațiune elvețiană a stat cu sufletul la gură, așteptându-l pe fostul președinte american. Apariția sa a fost precedată de proteste, întârzieri și o securitate de coșmar.

Întârzieri, proteste și miliardari la coadă

Ziua a început prost. Air Force One a avut o defecțiune, forțându-l pe Trump să aterizeze în Elveția cu un avion de rezervă pe la 12:30, urmat de transferul cu elicopterul Marine One care l-a adus la Davos abia la 14:00. Pe scenă a urcat la 14:40. Cu aproape o oră întârziere.

Tensiunea plutea în aer. Pe Promenade, strada principală din Davos, traficul era sinistru de redus. Protestatarii, în schimb, s-au adunat în număr mare în fața USA House și la perimetrul de securitate. Înăuntru, altă lume. Sala Congresului, arhiplină. Coada pentru a intra, uriașă. Și la rând așteptau toți. Fără excepții. CEO-ul Apple, Tim Cook, era în sală. Miliardarul Larry Fink de la BlackRock își croia drum prin mulțime. Chiar și șeful Salesforce, Marc Benioff, s-a furișat în față pentru un loc mai bun. Imaginea unor șefi de stat și directori executivi de top așteptând la coadă a fost una dintre cele mai comentate ale zilei.

Groenlanda, mărul discordiei. „Danemarca este irelevantă”

Subiectul care a încins spiritele a fost Groenlanda. Trump a fost clar: fără forță. Dar a insistat pe o cale diplomatică rapidă. Vrea „negocieri imediate”.

Declarația nu a apărut din neant. Tensiunile din zona arctică sunt un subiect fierbinte, iar liderii NATO au recunoscut deja existența unei amenințări în regiune. Interesul Americii pentru insulă nu e nou, dar abordarea directă a lui Trump a șocat audiența. Contextul a fost și mai picant. Scott Bessent, un apropiat al lui Trump, a afirmat într-o conferință de presă că „Danemarca este irelevantă”. Ironia sorții? Liderii danezi probabil nu sunt de acord.

Laude de sine și avertismente pentru Europa

Discursul a început în stilul clasic Trump. Și-a lăudat realizările din primul său an de mandat, o temă reluată la nesfârșit, după care și-a îndreptat atenția spre continentul gazdă.

Europa nu se îndreaptă într-o „direcție bună”, a avertizat el, atingând și subiectul Venezuela. Pe străzi, vocea sa răsuna din telefoanele celor care urmăreau transmisia live. La Ukraine House, de exemplu, discursul era difuzat pe ecrane mari. Atmosfera era de maximă atenție. Fiecare cuvânt era cântărit, fiecare pauză analizată.

Un public „curios”, între fascinație și teamă

Ce aștepta elita mondială de la Trump? Mulți dintre cei prezenți, descriși de jurnaliști ca fiind „curioși”, au recunoscut că nu aveau nicio idee ce va spune. Au venit să afle. Să vadă spectacolul cu ochii lor. Sala a fost, poate, mai prietenoasă decât s-ar fi așteptat unii, plină de lideri din business care, deși poate nu sunt de acord cu politicile sale, recunosc impactul său asupra economiei globale.

Chiar și în afara sălii principale, discuțiile au gravitat în jurul său. De la Bill Gates, care vorbea despre evaluarea companiilor de AI, la șeful Nvidia care glumea că „e un moment bun să fii instalator”, prezența lui Trump a umbrit orice alt subiect. Davos a fost, pentru o zi, scena lui.