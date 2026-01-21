La Davos, Donald Trump a pus cărțile pe masă. Aliații l-au criticat, așa că liderul de la Casa Albă a făcut un anunț-cheie: nu va folosi forța pentru a prelua Groenlanda. Dar vrea altceva. Acum.

„Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a tunat președintele american, iar discursul său a acaparat tot Forumul Economic Mondial. Apoi, conform HotNews, a venit și cererea fermă: Trump vrea „negocieri imediate pentru a discuta din nou achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite”.

„O bucată de gheață” pentru protecția lumii

A încercat apoi să minimizeze totul. O simplă „cerere mică” pentru o „bucată de gheață”, a spus el. Surprinzător sau nu, Trump a dat asigurări că achiziția nu ar amenința NATO, ba dimpotrivă, ar fi o mișcare strategică absolut necesară. Fără alte discuții.

De ce? Securitatea, acesta e argumentul său central. Trump a spus-o clar: nicio altă țară nu poate proteja imensul teritoriu. „Nicio națiune sau grup de națiuni nu este în măsură să asigure securitatea Groenlandei, în afară de Statele Unite”, a insistat liderul american, adăugând că „numai SUA pot proteja această masă uriașă de pământ, această bucată uriașă de gheață, o pot dezvolta și îmbunătăți”. Practic, Washingtonul ar fi singurul garant al stabilității în regiune.

Tensiuni transatlantice și un avertisment clar

Contextul nu e deloc simplu. Relațiile transatlantice sunt la pământ, iar partenerii europeni sunt iritați de insistența americană. Liderii NATO au și tras un semnal de alarmă: strategia lui Trump pentru Groenlanda ar putea arunca în aer întreaga alianță militară.

Ca răspuns, Danemarca și Groenlanda au venit cu soluții pentru o prezență americană mai mare pe insula unde locuiesc 57.000 de oameni, dar nici vorbă de vânzare. Trump pare să ignore complet aceste nuanțe. „Vrem o bucată de gheață pentru protecția mondială, iar ei nu ne-o dau”, a concluzionat el în fața elitei globale. O tranzacție imobiliară la scară planetară? Poate nu e atât de simplu.

O obsesie veche de două secole

Obsesia nu e nouă. Trump a făcut și o scurtă lecție de istorie, amintind că președinții americani încearcă să cumpere Groenlanda de aproape 200 de ani. Nouă este însă retorica. Fără dovezi, el a acuzat că „nu există niciun semn” al Danemarcei pe insulă și că Copenhaga nu investește destul.

Rezultatul? Discursul său a furat tot spectacolul la Davos. Agenda clasică, cu discuții despre economie și politică, a fost complet uitată. Anul acesta, toată lumea a vorbit despre o afacere imobiliară în Arctica, pusă pe masă de cel mai puternic om din lume.

Ce urmează după discursul de la Davos?

După un prim an agitat la Casa Albă, discursul de la Davos confirmă un lucru: stilul direct al lui Trump nu se va schimba. A exclus opțiunea militară, probabil pentru a-și calma aliații, dar, în același timp, a pus o presiune diplomatică imensă pe Danemarca.

Acum, mingea e în terenul Copenhagăi, care trebuie să răspundă cererii de „negocieri imediate”. Un singur lucru e clar. Saga Groenlandei nu s-a terminat, iar undele de șoc ale discursului de la Davos se vor resimți puternic la Bruxelles și în capitalele europene.