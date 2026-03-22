Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat vineri un ordin executiv menit să protejeze unul dintre cele mai importante evenimente din sportul universitar american. Liderul american vrea să mențină un interval TV exclusiv pentru meciul anual de fotbal american Army-Navy Game, disputat între echipele academiilor militare – Forțele terestre (United States Military Academy) și Marina (United States Naval Academy).

Argumentul oficial: vizibilitate și moral

Administrația americană consideră că suprapunerea cu alte meciuri ar afecta grav importanța acestui eveniment tradițional. Documentul oficial este cât se poate de clar în această privință. „Astfel de conflicte de program slăbesc atenția națională asupra academiilor militare și diminuează un eveniment cu rol important pentru moralul instituțiilor de apărare”, se arată în ordinul semnat de Trump.

Mai mult, textul subliniază că „politica Statelor Unite este ca niciun meci de fotbal universitar, în special din playoff sau alte competiții post-sezon, să nu fie difuzat în același timp cu meciul Army-Navy”.

De unde a pornit totul

Iar problema nu a apărut din senin. Discuțiile privind extinderea College Football Playoff – turneul final al fotbalului american universitar din SUA – au adus în vedere un format cu mai multe echipe. Asta înseamnă, clar, mai multe runde eliminatorii și, implicit, mai multe meciuri programate la final de sezon. Hai să vedem unde e buba.

Unele dintre aceste jocuri noi ar putea fi plasate exact în același weekend cu tradiționalul meci Army-Navy. În acest scenariu, atenția publicului și audiența TV s-ar împărți între mai multe partide, ceea ce ar reduce vizibilitatea unuia dintre cele mai vechi și respectate evenimente din calendarul sportiv american, o situație pe care Donald Trump încearcă acum să o evite prin acest ordin.

O lege veche complică situația

Lucrurile sunt complicate și de o lege destul de veche, Sports Broadcasting Act of 1961, care protejează fotbalul universitar și liceal. Concret, legea interzice Ligii Naționale de Fotbal American (NFL) să programeze meciuri sâmbăta în anumite perioade ale sezonului, tocmai pentru a nu concura direct cu meciurile din competițiile universitare. V-ați fi gândit că o lege din 1961 poate influența grila TV din 2026?

asa ca, al doilea weekend din decembrie, când este programat meciul Army-Navy, rămâne unul dintre puținele intervale „libere” și extrem de valoroase pentru transmisiunile de fotbal universitar.

O miză uriașă, așadar.

Exclusivitate greu de impus, chiar și pentru Trump

Ordinul prezidențial îi cere Comisiei Federale pentru Comunicații (autoritatea de reglementare a audiovizualului din SUA) să colaboreze cu NCAA (Asociația Națională a Sportului Universitar, care administrează competițiile sportive universitare americane) și cu partenerii media pentru a proteja exclusivitatea meciului.

Numai că nu este deloc clar cât de aplicabil este acest ordin, pe bune. Motivul este simplu: ordinul vizează instituțiile federale, nu și organizatorii competițiilor sportive, care sunt entități private. dacă presiunea politică va fi suficientă pentru a schimba calendarul competițional.