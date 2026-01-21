Războiul comercial cu Europa, suspendat. Donald Trump a făcut anunțul care a șocat Davos: tarifele programate pentru 1 februarie sunt anulate. Totul pentru o înțelegere de ultim moment. Miza? Groenlanda, cea mai mare insulă a planetei.

Anunțul a picat miercuri. Venea după o întâlnire cu șeful NATO, Mark Rutte, pe care Trump a numit-o „foarte productivă”. Dailymail scrie că discuția a spart un blocaj vechi, cel legat de visul lui Trump de a controla Groenlanda, schițând astfel un acord-cadru pentru toată zona arctică.

De la amenințări militare la ton împăciuitor la Davos

O schimbare radicală de ton. Surprinzător? Poate. Chiar înainte de a se vedea cu Rutte, Trump a abandonat retorica belicoasă ce înveninase relațiile cu europenii. Acum 10 zile vorbea de forță. Acum, discursul e complet diferit.

„Probabil nu vom obține nimic dacă nu decid să folosesc o forță excesivă, unde am putea fi, sincer, de neoprit”, a afirmat Trump în fața Forumului Economic Mondial. Apoi a calmat imediat spiritele. „Dar nu voi face asta.”

A recunoscut că sala a răsuflat probabil ușurată. „Aceasta este probabil cea mai importantă declarație pe care am făcut-o, pentru că oamenii credeau că voi folosi forța. Nu trebuie să folosesc forța, nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a insistat el. Apoi a adăugat, cu zâmbetul său cunoscut: „Tot ce cer Statele Unite este un loc numit Groenlanda.”

Ce conține misteriosul acord-cadru? „Golden Dome” și minerale

Detaliile complete rămân secrete. Totuși, Trump a aruncat câteva piste. Într-o discuție la CNBC, a menționat că acest acord-cadru ar deschide calea colaborării dintre SUA și europeni pentru exploatarea mineralelor din Groenlanda. O miză colosală. Dar asta nu e tot. Piesa de rezistență pare a fi așa-numitul „Golden Dome”, un sistem de apărare antirachetă, clonă a faimosului „Iron Dome” israelian, care ar securiza regiunea. Trump a ținut să precizeze că înțelegerea ar fi „pentru totdeauna”. Pe Truth Social, a completat că soluția, „dacă va fi consumată, va fi una grozavă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate națiunile NATO”.

Echipa de negociatori: Vance, Rubio și un trimis special

Trump nu merge la cacealma. A pus pe picioare o echipă de negociatori de calibru, care răspund direct în fața lui. Vicepreședintele JD Vance, Secretarul de Stat Marco Rubio și Trimisul Special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, sunt „responsabili pentru negocieri”.

O astfel de echipă arată un singur lucru: dosarul e prioritate zero la Casa Albă. Interesul nu e de ieri, de azi. Să ne amintim: în martie 2026, JD Vance însuși a fost în vizită la Baza Spațială Pituffik din Groenlanda. Un semnal limpede, transmis chiar la începutul celui de-al doilea mandat Trump.

Miza reală: De ce este obsedat Trump de Groenlanda?

Nu e vorba doar de minerale. Nici pe departe. Obsesia lui Trump pentru Groenlanda are rădăcini strategice, pur geopolitice. El a spus-o clar și răspicat: America are nevoie de „controlul complet” al insulei, nu doar de o bază militară. De ce? Pentru că doar de acolo, din vârful lumii, poate bloca eficient China și Rusia în cursa pentru Arctica, un teatru de operațiuni tot mai fierbinte. Tonul împăciuitor de la Davos arată însă o nouă flexibilitate: poate că Trump e gata să accepte o soluție fără o anexare directă.