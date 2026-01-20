Donald Trump a aruncat mănușa. Răspunsul său la întrebarea despre Groenlanda a fost scurt, a fost tăios și a pus pe jar toată Europa. „Veți afla”. Atât. Declarația a lovit ca un trăsnet, direct de la un briefing de presă de la Casa Albă.

Avertismentul nu e deloc întâmplător. De ce acum? Vine chiar înainte de plecarea sa, marți seară, la Davos. Acolo, în Elveția, îl așteaptă discuții pe muchie de cuțit cu liderii europeni fix pe această temă. Dailymail scrie că miza este colosală. Atmosfera e deja electrică, iar Trump pare hotărât să obțină ce vrea. Oricare ar fi costul.

Groenlanda răspunde tăios: „Alegem Danemarca”

Reacția din Groenlanda a venit rapid. Premierul Jens-Frederik Nielsen a tăiat orice speculație cu un mesaj direct. „Ne confruntăm acum cu o criză geopolitică și, dacă trebuie să alegem între Statele Unite și Danemarca aici și acum, alegem Danemarca”, a spus el. Apoi, surprinzător sau nu, a adăugat ceva grav. Populația și autoritățile trebuie să se pregătească pentru o posibilă invazie militară. „Nu este probabil un conflict militar, dar nu poate fi exclus”, a insistat Nielsen. În tot acest timp, Trump afișează o încredere totală, spunând reporterilor că are „o mulțime de întâlniri programate pe tema Groenlandei” și că e convins că „lucrurile se vor aranja destul de bine”. Întrebat dacă ar folosi armata, răspunsul a fost unul singur. „Fără comentarii”.

Lovitură pentru NATO și ONU. Trump își face propriile reguli

Dar tensiunile nu se opresc în Arctica. Administrația Trump pregătește o reducere radicală a participării în grupuri consultative NATO, o mișcare confirmată de oficiali pentru The Washington Post. Vizați sunt circa 200 de militari americani. Ei nu vor mai fi înlocuiți la finalul mandatelor din cele 30 de Centre de Excelență ale alianței, care sunt unități cheie pentru antrenament. Gata. Trump a turnat gaz pe foc la conferința de presă. „Marea mea teamă legată de NATO este că cheltuim sume uriașe și știu că le vom sări în ajutor, dar mă îndoiesc serios că ei ne-ar sări nouă în ajutor. Doar zic.”, a declarat el, lăudându-se imediat după că a făcut „mai mult pentru NATO decât orice altă persoană, în viață sau moartă”. Nici ONU nu a scăpat. Trump a aruncat ideea că un „Consiliu al Păcii”, menit să supravegheze armistițiul din Gaza, „ar putea” lua locul Națiunilor Unite, considerate ineficiente. Motivul? „Națiunile Unite nu m-au ajutat niciodată în niciun război.”

Război pe toate fronturile: Mesaje private, insulte și amenințări

Stilul său diplomatic atipic a explodat în ultimele zile. Trump a făcut publice mesaje private. Chiar de la lideri mondiali, inclusiv de la președintele francez Emmanuel Macron, care i-ar fi scris: „Prietene, suntem total pe aceeași lungime de undă în privința Siriei… Nu înțeleg ce faci în legătură cu Groenlanda.” Marea Britanie a fost și ea acuzată de „prostie” pentru că a cedat Insulele Chagos către Mauritius. Ironia sorții… Apoi a venit rândul Norvegiei, pentru că nu i-a dat Premiul Nobel pentru Pace. „Cred cu tărie că Norvegia controlează Premiul Nobel. Dar trebuie să înțelegeți, am rezolvat opt războaie”, a spus un Trump vizibil iritat.

Între tarife și „opt războaie oprite”. Viziunea lui Trump la Davos

Economia e următorul front. Fostul președinte amenință direct Curtea Supremă. Dacă judecătorii îi blochează politica de tarife majorate pentru cel puțin opt țări europene, Trump a avertizat că are un plan B. Va folosi „altceva”. „Adică, uitați-vă la cuvântul licență. Uitați-vă la alte lucruri”, a sugerat el. La Davos, discursul e deja schițat: se va axa pe „succesul extraordinar pe care l-am avut într-un an”. Piesa de rezistență? Afirmația că a oprit cel puțin opt „războaie interminabile” în ultimele 10 luni, ba chiar a prevenit un conflict nuclear între India și Pakistan. Replica a venit de la premierul polonez Donald Tusk. Pe X, acesta a postat un mesaj văzut ca o săgeată către Trump: „Împăciuirea este întotdeauna un semn de slăbiciune. Europa nu își poate permite să fie slabă.”