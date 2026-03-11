Ucraina antrenează armata Germaniei pentru un posibil atac al Rusiei până în 2029

Instructorii militari ucraineni vor ajuta armata germană să se pregătească pentru un potențial atac al Rusiei asupra NATO, într-o inversare de roluri surprinzătoare. Berlinul își propune să fie complet pregătit de luptă până în 2029, folosind experiența directă a soldaților care luptă de ani de zile împotriva invaziei ruse.

Potrivit unei relatări Reuters, citată de Digi24, Berlinul și Kievul au convenit luna trecută ca Ucraina să trimită instructori militari la școlile armatei germane pentru a preda lecțiile învățate pe câmpul de luptă. Contingentul inițial va fi format dintr-un „număr de două cifre” de soldați, care vor rămâne în Germania pentru câteva săptămâni pentru a-și împărtăși cunoștințele.

Experiența de pe front, adusă în cazarmele germane

Șeful armatei germane, general-locotenentul Christian Freuding, a subliniat importanța acestui acord, declarând că Germania are așteptări mari de la această colaborare. „Avem așteptări mari. Armata ucraineană este în prezent singura din lume cu experiență de luptă împotriva Rusiei”, a afirmat Freuding. El a menționat că Germania este prima țară care a ajuns la un astfel de acord cu Ucraina, dar a prezis că și alte state vor urma acest exemplu. Expertiza ucraineană se va concentra pe domenii precum artilerie, inginerie, operațiuni blindate, utilizarea dronelor și comandă și control.

Un parteneriat de securitate între egali

Această colaborare marchează o schimbare majoră în dinamica relațiilor militare. Din 2022, Germania a antrenat trupele ucrainene în utilizarea unor echipamente avansate, inclusiv vehicule de luptă pentru infanterie Marder, tancuri Leopard, obuziere și sisteme de apărare aeriană. Acum, fluxul de cunoștințe s-a inversat, iar soldații ucraineni devin mentori pentru forțele germane. „Faptul că se întorc acum la noi ca instructori reflectă un parteneriat de securitate în condiții de egalitate”, a adăugat Freuding.

Cursa contra cronometru în fața amenințării rusești

Urgența acestor pregătiri este dictată de evaluările serviciilor de informații germane și occidentale, care sugerează că Rusia ar putea fi pregătită pentru un atac la scară largă asupra NATO până în 2029. Inspectorul general al Bundeswehr insistă că exercițiile sunt absolut necesare. „Nu avem timp – inamicul nu așteaptă să anunțăm că suntem pregătiți. Așa că trebuie să folosim fiecare ocazie pentru a ne pregăti”, a mai spus generalul-locotenent. Deși Moscova a insistat în repetate rânduri că nu intenționează să atace alianța, oficialii occidentali privesc aceste asigurări cu scepticism, amintind de declarații similare făcute înainte de invazia Ucrainei.

Expertiza ucraineană, valoroasă la nivel global

Abilitățile de luptă ale Ucrainei sunt recunoscute și în afara Europei. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat recent că Ucraina a trimis un grup de experți în drone în Orientul Mijlociu pentru a proteja instalațiile militare americane din regiune, în special cele din Iordania. În același context, prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că țara sa va apela la experți ucraineni pentru a doborî dronele iraniene în Orientul Mijlociu. Mai mult, Pentagonul și cel puțin o țară din Golf negociază în prezent achiziționarea de drone interceptoare ucrainene pentru a respinge atacurile cu drone iraniene.