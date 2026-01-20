Europa trimite miliarde în Ucraina. Moscova, însă, pune o condiție clară, de neclintit, pentru pace. Plecarea liderilor europeni actuali. Acesta e mesajul dur, fără ocolișuri, al ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. El acuză direct Occidentul că dinamitează orice încercare de dialog. Anunță Digi24.

Scena a fost conferința de presă anuală, unde șeful diplomației ruse își prezenta bilanțul pentru 2025. A fost un pretext. Lavrov a profitat de moment pentru a lovi direct în liderii de la Bruxelles și din marile capitale europene. Cu ei la masă, a spus el, orice discuție despre pace e moartă din fașă, notează Digi24.

„Nu negociem cu voi”. Lavrov, avertisment tranșant pentru Europa

Fără mănuși. Așa a vorbit Serghei Lavrov. El a spus-o clar: „va fi imposibil să se ajungă la vreun acord” cu actuala conducere a Europei. Problema, insistă el, nu e de ieri, de azi. Ministrul rus acuză că Occidentul, încă din 2014, a torpilat sistematic fiecare înțelegere, făcând din buna-credință a Moscovei o simplă fațadă. Apoi, a adăugat o nouă acuzație. Guvernele occidentale ar face același joc și cu America. „Se comportă exact în același mod față de inițiativele promovate de administrația lui Donald Trump, încercând prin toate mijloacele să convingă administrația SUA să nu negocieze cu Federația Rusă”, a declarat oficialul rus.

Moscova, „deschisă” la dialog. Dar în termenii ei

După acuzații, o mână întinsă. Aparent. Lavrov a ținut să sublinieze că Moscova vrea să colaboreze. Dar nu oricum și, mai ales, nu cu oricine. Condițiile Kremlinului sunt simple: discuții „în mod echitabil, pe picior de egalitate, fără șantaj sau presiuni”. Rusia nu vrea să încalce drepturile altora, a spus el, dar nici nu-și va lăsa ignorate propriile „drepturi legale”. Ca dovadă că izolarea Rusiei a fost un eșec, a menționat prezența liderilor din 27 de țări la parada Zilei Victoriei din mai 2025. Apoi l-a citat pe Vladimir Putin, reamintind că Rusia este hotărâtă să „caute o soluție diplomatică la criza ucraineană”. Diplomatic, dar fără rezultate. Lavrov a recunoscut că, după ultimele discuții SUA-Ucraina, la Moscova nu a sosit niciun document oficial.

Replica de la Davos: 78 de miliarde de lire pentru Kiev

În timp ce Lavrov ținea discursuri la Moscova, la Davos se pregătea răspunsul. Unul financiar. Și ferm. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pus pe masă un nou pachet uriaș de sprijin pentru Ucraina. Este vorba de un împrumut de 78 de miliarde de lire sterline, care va fi acordat pe parcursul a doi ani. Mesajul ei a fost la fel de direct: „Europa va rămâne alături de Ucraina până când va exista o pace justă și durabilă”. Von der Leyen a acuzat Rusia că „nu dă niciun semn de încetare” a conflictului, dimpotrivă, „își intensifică atacurile, ucigând civili în fiecare zi”. Bruxelles-ul nu dă înapoi.

Actorul surpriză din culise: Donald Trump

Ironia face ca, în acest dialog al surzilor dintre Moscova și Europa, un nume să apară în ambele discursuri: Donald Trump. Lavrov acuză liderii europeni că sabotează inițiativele lui Trump. Simultan, la Davos, Ursula von der Leyen face o declarație care a surprins pe mulți: „Recunoaștem rolul președintelui american Trump în promovarea procesului de pace și vom colabora foarte strâns cu Statele Unite”. Ce înseamnă asta? O adaptare la o nouă realitate politică sau doar o mișcare pe tabla de șah diplomatic? Imposibil de spus. Un singur lucru e clar: miliardele curg spre Ucraina, dar liniile telefonice reale între Est și Vest par mai tăcute ca niciodată.