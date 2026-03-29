Un nou indicator economic dezvoltat de un cercetător de la Universitatea Oxford arată o realitate surprinzătoare. În Statele Unite, timpul necesar pentru a câștiga un dolar internațional este de 63 de minute. Cifra este aproape dublă față de media din Germania, Franța și Marea Britanie, sugerând că sărăcia medie este vizibil mai mare în SUA, în ciuda veniturilor medii superioare.

Ce este „sărăcia medie”?

Olivier Sterck, profesor asociat de economie la Universitatea Oxford, a dezvoltat o nouă modalitate de a măsura sărăcia, pe care o numește „sărăcie medie”. aceasta reprezintă timpul mediu necesar pentru a câștiga 1 dolar. Dolarul este măsurat în termeni internaționali (un concept care ajustează pentru diferențele de prețuri între țări), asigurând o comparație corectă.

Timpul nu se referă doar la orele lucrate de un angajat, ci la o zi din viața oricui, la orice vârstă și în orice circumstanță. „Măsura este incluzivă, sensibilă la distribuție, decompozabilă și se aliniază cu modul în care atât experții, cât și publicul conceptualizează sărăcia”, explică Sterck. E drept că, la prima vedere, pare un calcul simplu, dar implicațiile sunt majore.

SUA vs. Europa, o comparație dură

Cifrele pentru anul 2025 sunt grăitoare. Dacă în SUA sunt necesare 63 de minute pentru a câștiga acel dolar, în Germania, cea mai mare economie a Europei, sunt suficiente doar 26 de minute. În Franța, cifra este de 31 de minute, în timp ce în Marea Britanie urcă ușor la 34 de minute. Practic, sărăcia medie în SUA este de două ori mai mare decât în aceste trei țări europene.

Lucrurile stau puțin diferit dacă ne uităm la datele clasice, precum PIB-ul pe cap de locuitor. Aici, cel mai sărac stat american, Mississippi, cu un PIB per capita de 49.780 de euro, rivalizează cu Germania, care în 2024 a înregistrat 51.304 de euro. Cum vine asta?

Inegalitatea, adevărata problemă

Răspunsul este simplu: inegalitatea. Olivier Sterck oferă o explicație clară. „Luați doi indivizi la întâmplare din populațiile acestor țări: raportul așteptat al veniturilor lor este de peste 4 în SUA, dar de numai aproximativ 1,5 în cele trei țări europene. Acest lucru arată cum nivelurile veniturilor sunt mult mai dispersate în SUA. Ca rezultat, există o proporție mai mare de indivizi cu venituri mici în SUA, iar aceștia au nevoie de mai mult timp pentru a câștiga 1 dolar”, a declarat cercetătorul pentru Euronews Business.

Numai că, în SUA, inegalitatea medie a crescut cu aproximativ 2,2% pe an în ultimele decenii, depășind creșterea veniturilor, care a fost de puțin peste 1% pe an. În schimb, în Marea Britanie, Franța și Germania, inegalitatea a rămas relativ stabilă. „Acest lucru explică de ce sărăcia medie a crescut în SUA: inegalitatea medie a crescut mai repede decât venitul mediu”, spune el.

O traiectorie de 35 de ani

Sărăcia medie în Statele Unite a crescut aproape continuu din 1990, în ciuda creșterii veniturilor. În 1990, un american avea nevoie de 43 de minute pentru a câștiga 1 dolar, aproape la fel ca un francez (42 de minute) și mai puțin decât un britanic (51 de minute). Astăzi, după 35 de ani, timpul a crescut cu 20 de minute în SUA, o majorare de 47%.

Cifrele sunt clare.

Întrebarea pe care o pune chiar Sterck este una retorică, dar esențială: „Cum poate economia unei țări bogate să crească și totuși să devină mai săracă?”. Iar răspunsul pe care îl oferă este tranșant. „Și SUA are una dintre cele mai inegale economii din lume, și de departe cea mai inegală dintre țările bogate. În toate cele 50 de state, inegalitatea a crescut brusc din 1990, indiferent de orientarea politică, compoziția demografică sau structura economică.”