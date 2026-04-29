Emiratele Arabe Unite, al treilea cel mai mare producător de petrol din cadrul OPEC, au anunțat o decizie cu potențial exploziv pentru piețele energetice globale. Începând cu 1 mai, țara va părăsi oficial organizația. Mișcarea vine pe fondul unui summit iesit din comun al liderilor din Golf, convocat pentru a discuta amenințările militare iraniene.

O decizie strategică cu impact global

Anunțul guvernului de la Abu Dhabi nu lasă loc de interpretări. Retragerea din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol se face „în conformitate cu viziunea sa strategică și economică pe termen lung”.

O mișcare calculată.

EAU, care este și al șaptelea cel mai mare producător de petrol din lume, nu doar că părăsește cartelul, dar are și planuri ambițioase de expansiune. Intenția declarată este de a crește treptat producția de la aproximativ 3,6 milioane de barili pe zi la un nivel de 5 milioane de barili pe zi până în anul 2027. V-ați gândit ce înseamnă o asemenea creștere a ofertei pe piața globală?

Tensiuni militare și mize economice

La prima vedere, o creștere a producției din partea unui jucător major ar trebui să ducă la scăderea prețurilor. Iar pentru șoferii din România, asta s-ar traduce într-un preț mai mic la pompă. Numai că lucrurile stau puțin diferit, deoarece decizia vine într-un context geopolitic extrem de volatil.

Reuniunea extraordinară de la Jeddah, prima întâlnire față în față a liderilor din Golf de la izbucnirea războiului din Iran, a avut pe agendă amenințarea rachetelor și dronelor iraniene. Așa cum semnalează Digi24 într-o analiză recentă, un alt punct critic a fost securizarea Strâmtorii Ormuz. Aceasta este o cale navigabilă vitală de care depinde aproape fiecare țară din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) pentru a transporta hidrocarburi, petrol, gaz și alte produse esențiale pentru economia globală.

Misterul absenței Omanului

Și totuși, de la summit a lipsit un jucător cheie: Omanul. Absența a ridicat numeroase semne de întrebare în rândul analiștilor, fiind confirmată de Abdulla Banndar Al-Etaibi, conferențiar în relații internaționale la Universitatea din Qatar.

„Nu am auzit nimic despre delegația omaneză. Nu știm dacă Omanul a fost exclus de la reuniune sau dacă omanezilor li s-a părut că nu trebuie să se prezinte la această reuniune”, a declarat acesta. Absența este cu atât mai ciudată cu cât liderii omanezi au avut întâlniri recente cu oficiali iranieni și, teoretic, „aveau multe informații de comunicat omologilor lor din CCG cu privire la impunerea de taxe de trecere în Strâmtoarea Ormuz” (o mișcare cu implicații directe asupra costurilor de transport).

Poziția Qatarului și imaginea de ansamblu

În acest peisaj complex, Qatarul și-a reiterat poziția prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe. Oficialii de la Doha au subliniat că este necesar un acord cuprinzător pentru a pune capăt războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Până la urmă, ce înseamnă toate aceste mișcări pentru piețele internaționale? Decizia Emiratelor Arabe Unite de a acționa independent de cartelul OPEC, cuplată cu tensiunile militare acute din regiune, introduce un grad ridicat de imprevizibilitate. Piața petrolului intră, de la 1 mai, într-o nouă eră a incertitudinii.