Un clip video care pretinde că arată revolte recente pe străzile Parisului a strâns o tracțiune uriașă online, adunând sute de mii, ba chiar peste un milion de vizualizări pe unele postări. Numai că imaginile, deși reale, sunt scoase complet din context, datând de fapt din decembrie 2022.

Dezinformare cu milioane de vizualizări

Postările de pe rețeaua X susțin că imaginile cu mașini răsturnate și incendii arată capitala Franței în ultimele zile, ridicând întrebări despre o presupusă tăcere a presei. Lucrurile au mers chiar mai departe. O altă postare compară scenele cu loviturile de rachete din Orientul Mijlociu, aruncând vina pe președintele francez Emmanuel Macron. Aceste clipuri au fost preluate inclusiv de publicații de nișă, precum site-ul grecesc Pellain, care a titrat pe baza uneia dintre postările virale: „Aceasta nu este Beirut sau Teheran. Aceasta este Franța lui Macron.” V-ați fi gândit că un clip vechi de aproape patru ani poate stârni atâtea reacții acum?

Adevărul din spatele imaginilor

Dar hai să vedem cum stau lucrurile, de fapt. O simplă căutare inversă a unui cadru din video duce la zeci de articole de presă din decembrie 2022. Acestea explică foarte clar contextul: filmările surprind protestele violente izbucnite la Paris în urma unui atac armat mortal care a vizat comunitatea kurdă. Atunci, trei persoane au fost ucise și mai multe rănite într-un atac pe care autoritățile franceze l-au catalogat drept o crimă motivată de ură rasială.

Autorul, William Malet, a mărturisit crimele, declarând că avea o „ură patologică” față de străini. El se află și acum în arest, iar în iulie 2025, magistrații de instrucție au trimis cazul în fața instanțelor penale sub acuzații de rasism, dar nu de terorism.

De ce au izbucnit protestele din 2022?

Protestele de la acea vreme au degenerat după ce guvernul francez a exclus terorismul ca posibil motiv al atacului, o decizie care a înfuriat comunitatea. Unii protestatari au acuzat chiar statul turc de implicare, o acuzație negată de Turcia. Manifestanții au răsturnat mașini, au pornit incendii și s-au ciocnit cu forțele de ordine, rezultând mai multe arestări și răniți de ambele părți.

Violențele au fost, așadar, reale.

Un context istoric sensibil

Momentul atacului din 2022 a fost unul extrem de sensibil. S-a petrecut chiar înainte de comemorarea a 10 ani de la uciderea altor trei activiste kurde la Paris, în 2013. În acel caz, cele trei femei au fost asasinate în arondismentul 10 al capitalei. Ancheta a fost închisă după ce principalul suspect a murit în 2017. Familiile victimelor (care nu au renunțat la luptă) au depus o nouă plângere, iar o nouă investigație care analizează posibila implicare a agenților turci a fost deschisă în 2019. Până la urmă, crimele din 2013 rămân și astăzi nerezolvate.

Reacția oficială la valul de dezinformare

Iar acum, în fața noului val de dezinformare, a reacționat și French Response, divizia anti-dezinformare a Ministerului francez de Externe. Într-un răspuns la o postare ștearsă între timp, oficialii au confirmat că videoclipul care circulă în prezent este din 2022, nu din 2026. Aceștia au denunțat distribuirea sa actuală pe rețelele sociale ca fiind o încercare de „încadrare” a evenimentelor, mai degrabă decât o prezentare de „dovezi”.