În timp ce maghiarii se pregătesc de alegerile de duminică, la Bruxelles oficialii Uniunii Europene analizează în tăcere toate rezultatele posibile. Scenariile variază de la o confruntare continuă cu Viktor Orbán la o resetare precaută a relațiilor sub conducerea liderului opoziției, Péter Magyar. miza este uriașă, nu doar politic, ci și financiar.

Scenariul Orbán: Veto-uri și radicalizare

Dacă Orbán își păstrează puterea, diplomații UE se așteaptă la o adâncire a tensiunilor cu Bruxelles-ul. Un diplomat, vorbind sub protecția anonimatului, a afirmat că o soluție la împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, blocat de Budapesta în martie, ar deveni practic imposibilă. Cel mai probabil, UE ar trebui să meargă mai departe în format de 25 de state membre, ocolind atât Ungaria, cât și Slovacia. Iar Ungaria ar continua să blocheze deschiderea capitolelor de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE, o mișcare care necesită unanimitate.

O sursă din Fidesz a confirmat că puține lucruri se vor schimba. „Unele lucruri pot fi convenite, dar există linii roșii pentru Ungaria care nu sunt deschise negocierilor, Ucraina și chestiunea unanimității. Nu mă aștept la acorduri majore.”

Totuși, un alt diplomat de rang înalt din UE a declarat că realitatea de după alegeri ar putea fi mai nuanțată și că marja victoriei va conta. O victorie la limită l-ar putea lăsa pe Orbán slăbit politic pe plan intern, producând ceea ce unii descriu drept un „Orbán-light” – o versiune mai puțin asertivă a sa pe scena europeană.

Dániel Hegedűs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană din Berlin, și-a exprimat scepticismul cu privire la o astfel de moderare. „Din 2014, prim-ministrul Orbán s-a radicalizat după fiecare victorie electorală. Chiar dacă va câștiga, va deveni și mai dependent de parteneriatele strategice cu Rusia și cu actuala administrație Trump”, a spus el.

Planul Fidesz: „Ocuparea” Bruxelles-ului

Sursele din partidul de guvernământ sunt, e drept, sfidătoare la adresa sondajelor care dau partidul Tisza al lui Magyar în frunte. „Cele două tabere sunt similare ca mărime, iar sondajele sunt foarte nesigure, cam una din zece persoane răspunde la telefon. Susținătorilor Tisza le place să-și exprime opiniile cu voce tare; ai noștri sunt mai tăcuți. Multe vor depinde de mobilizare”, a declarat o sursă apropiată Fidesz. Orbán a prezis că va câștiga majoritatea circumscripțiilor individuale și va obține o majoritate parlamentară stabilă de 100-110 locuri în legislativul cu 199 de locuri, ajutat și de reforma sistemului electoral din 2011.

Iar un insider Fidesz a adăugat că, în cazul unei victorii, Orbán va intensifica eforturile de a extinde influența grupului Patrihoții pentru Europa în Parlamentul European, o ambiție pe care a încadrat-o sub sloganul „ocupați Bruxelles-ul”.

„Ne pregătim pentru 2029, pentru alegerile pentru Parlamentul European și pentru alegerile franceze din 2027. Dreapta trebuie să aibă o majoritate absolută în Parlament”, a precizat oficialul.

Frauda electorală, o linie roșie pentru UE

La Bruxelles, una dintre principalele îngrijorări este legată de corectitudinea alegerilor. Europarlamentarul olandez Tineke Strik (Verzi) a declarat că va îndemna Bruxelles-ul să monitorizeze atent votul și să răspundă rapid dacă Orbán câștigă prin fraudă sau cumpărare de voturi. Dacă se va întâmpla asta, UE „ar trebui să înghețe toate fondurile, pentru că nu ne putem aștepta decât la o radicalizare și mai mare din partea lui Orbán”, a spus Strik.

Ea a cerut, si, Consiliului să intensifice procedura Articolului 7 împotriva Ungariei (un mecanism lansat în 2018) care, în cele din urmă, ar priva țara de dreptul de vot. Numai că procedura s-a blocat pentru că necesită unanimitate. „Nu văd niciun scenariu în care Bratislava, Praga sau Roma ar sprijini suspendarea drepturilor de vot ale Ungariei”, a explicat expertul Dániel Hegedűs.

Victoria lui Magyar: Optimism cu frâna trasă

Și totuși, ce se întâmplă dacă Magyar câștigă? La Bruxelles, o victorie a sa ar fi primită cu un optimism precaut. Așteptarea generală este că Ungaria ar renunța la utilizarea frecventă a dreptului de veto și ar adopta o abordare mai constructivă. totusi, nimeni nu se așteaptă la o transformare dramatică. Magyar a declarat deja că se va opune pactului UE privind migrația – adoptat în 2024 – și că se va împotrivi oricărei accelerări a aderării Ucrainei.

Prioritatea sa imediată va fi deblocarea fondurilor UE înghețate ale Ungariei. Din cele 27 de miliarde de euro alocate, 17 miliarde rămân blocate din cauza problemelor legate de statul de drept și a riscurilor de corupție.

Un diplomat de rang înalt l-a descris pe Péter Magyar drept „o oportunitate de a reporni relațiile UE-Ungaria”, dar a adăugat și o notă de prudență. „Există multă incertitudine cu privire la personalitatea lui Péter Magyar. Nu avem nicio idee ce gândește cu adevărat sau cine este el cu adevărat. Vom vedea dacă este un Orbán-light sau nu.”

Cursa pentru deblocarea fondurilor UE

Un prim pas rapid pentru deblocarea banilor ar putea fi aderarea Ungariei la Parchetul European (EPPO). „Aderarea la EPPO ar putea oferi unui nou guvern maghiar acces la o mare parte din fondurile de coeziune suspendate fără a necesita deliberări politice majore, pur pe merit”, a spus Hegedűs. El a avertizat, si, că Ungaria riscă să piardă 10 miliarde de euro în august, când expiră termenul limită pentru retragerea banilor din Fondul de Redresare al UE.

Tineke Strik a remarcat că Magyar seamănă uneori cu Orbán, în special în privința migrației, unde nu se așteaptă la schimbări semnificative. „În privința Ucrainei, este mai puțin radical decât Orbán”, a spus Strik, adăugând că acesta a fost „tăcut în privința problemelor LGBTQ+.”

Aproximativ 2 miliarde de euro din fondurile blocate ale Ungariei sunt legate de legislația care vizează comunitățile LGBTQ+. O viitoare hotărâre a Curții Europene de Justiție care ar putea anula așa-numita Lege pentru Protecția Copilului din Ungaria ar pune un guvern Tisza la încercare. „Dacă Curtea vine cu o hotărâre, el ar trebui să retragă legea. Dacă nu o face, își va fi încălcat propriile promisiuni”, a avertizat Strik.