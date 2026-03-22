Delegațiile ucraineană și americană au încheiat două zile de negocieri intense în Florida, menite să găsească o cale de a pune capăt războiului cu Rusia. Președintele Volodimir Zelenski a plecat însă cu un gust amar, subliniind că Statele Unite par mult mai concentrate pe situația din Iran decât pe conflictul care macină țara sa.

SUA, cu ochii pe Iran

Discuțiile s-au încheiat duminică, 22 martie, fără prezența reprezentanților Rusiei. Delegația americană a fost condusă de emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și de ginerele acestuia, Jared Kushner. Iar mesajul transmis de Zelenski la finalul întâlnirilor a fost unul direct și fără ocolișuri. Liderul de la Kiev a recunoscut că prioritățile Washingtonului par să se fi schimbat.

„Este clar că atenţia părţii americane în acest moment este concentrată în principal pe situaţia legată de Iran şi de regiunea din jurul acestuia, dar războiul Rusiei împotriva Ucrainei trebuie si să se încheie”, a declarat Zelenski. Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru viitorul sprijinului acordat Kievului?

Schimb de prizonieri și sancțiuni pentru flota rusă

Dincolo de frustrarea legată de prioritățile americane, președintele ucrainean a adus pe masă și alte subiecte critice. A menționat că există semnale pozitive privind posibile schimburi viitoare de prizonieri, fără a oferi însă detalii concrete despre un calendar sau formatul acestora.

„Există indicii că ar putea avea loc şi alte schimburi (de prizonieri – n.r.), ceea ce ar fi într-adevăr o veste foarte bună şi o confirmare a faptului că diplomaţia funcţionează. Sperăm că acest lucru se va concretiza”, a adăugat președintele ucrainean.

O mică rază de speranță.

Numai că Zelenski a cerut și acțiuni mult mai dure. Acesta a insistat ca aliații occidentali să mențină presiunea asupra Rusiei prin noi sancțiuni, vizând în special așa-numita „flotă din umbră” folosită de Moscova pentru a exporta petrol și a-și alimenta bugetul de război. „Flota din umbră a Rusiei nu trebuie să se simtă în siguranţă în apele europene şi nicăieri în altă parte. Petrolierele care alimentează bugetul de război pot şi trebuie să fie oprite şi blocate, nu eliberate pur şi simplu”, a cerut el.

Negocieri blocate și refuzul cedării teritoriilor

Optimismul se oprește însă aici. Ultima rundă de negocieri directe dintre Ucraina și Rusia, care a avut loc la Geneva pe 17-18 februarie, s-a încheiat fără progrese notabile. E drept că discuțiile au fost extrem de tensionate, singurele puncte atinse fiind schimburile de prizonieri și discuții teoretice despre verificarea unei încetări a focului.

Surse diplomatice au confirmat că Rusia nu a cedat deloc în privința cererilor sale. Moscova insistă pe cedarea Donbasului, teritoriu ce reprezintă aproximativ 20% din provincia Donețk încă sub control ucrainean (și o porțiune nesemnificativă din provincia Lugansk), care este aproape integral sub control rusesc.

În acest peisaj, Zelenski a reiterat că nu va accepta nicio cedare teritorială. Mai mult, a precizat că o astfel de decizie majoră ar trebui oricum validată printr-un referendum, despre care liderul de la Kiev este convins că ar respinge categoric pierderea Donbasului.