Deficitul de rachete de apărare aeriană Patriot cu care se confruntă Ucraina a atins un punct critic, situația fiind pe cât de rea se poate. Avertismentul vine direct de la președintele Volodimir Zelenski, în timpul unei vizite în Germania. Iar în Statele Unite, un oficial de rang înalt se laudă, pe bune, cu blocarea ajutorului militar destinat Kievului.

„Nu putea fi mai rău”

Într-un interviu acordat marți postului național de televiziune german ZDF, liderul de la Kiev a fost tranșant în privința lipsei de muniție. „Situația este într-un asemenea deficit, încât nu putea fi mai rău”, a declarat Zelenski. El a recunoscut și că războiul din Orientul Mijlociu are un impact direct asupra Ucrainei, reducând șansele Kievului de a primi ajutorul militar de care are nevoie disperată.

Rachetele Patriot, fabricate exclusiv în SUA, sunt vitale pentru Ucraina. Acestea reprezintă, în acest stadiu al conflictului, de departe cea mai bună apărare pe care o are țara împotriva rachetelor balistice rusești. V-ați gândit vreodată cum ar arăta cerul Ucrainei fără ele?

O declarație șocantă de la Washington

În timp ce Ucraina luptă pentru fiecare interceptor, vicepreședintele american JD Vance a declarat că oprirea ajutorului pentru Kiev este una dintre cele mai „mândre” realizări ale administrației Trump. Vorbind marți la un eveniment Turning Point USA din Athens, Georgia, Vance a fost fără echivoc.

„Și încă mai cred asta, clar, și este unul dintre lucrurile de care suntem cel mai mândri că le-am făcut în această administrație: am spus Europei că dacă vreți să cumpărați arme, puteți, dar Statele Unite nu mai cumpără arme și nu le mai trimit în Ucraina”, a afirmat Vance. Numărul doi de la Casa Albă a fost, de altfel, unul dintre cei mai vocali critici ai sprijinului pentru Ucraina.

Soluția internă, o prioritate absolută

Confruntat cu blocajele externe, Kievul încearcă să dezvolte propriul sistem de apărare antiaeriană capabil să intercepteze rachete balistice. Producătorul ucrainean de armament Fire Point a anunțat recent că lucrează la un astfel de sistem, având ca țintă să fie operațional până anul viitor. Compania caută activ cooperarea cu parteneri europeni pentru componente esențiale precum radarul, sistemele de ochire și comunicațiile.

O misiune deloc simplă.

Dar, pentru Zelenski, este o chestiune de supraviețuire națională. „Sarcina necondiționată este propria noastră apărare aeriană, care va fi capabilă să lupte împotriva rachetelor balistice”, a subliniat președintele ucrainean la începutul acestei săptămâni, numind proiectul o prioritate strategică absolută.

Până la urmă, Ucraina rămâne dependentă de livrările occidentale. E drept că partenerii europeni au furnizat marea majoritate a asistenței militare în 2025 (inclusiv prin achiziția de interceptoare Patriot critice și alte arme fabricate în SUA), însă fără un flux constant și predictibil, apărarea țării este pusă sub o presiune imensă.