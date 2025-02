BNR, noi calcule pentru credite. Ce trebuie să știe românii

În cadrul ședinței din 14 februarie 2025, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis să păstreze rata dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. De asemenea, au fost menținute ratele dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și pentru facilitatea de depozit la 5,50% pe an. Totodată, nivelurile rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută ale instituțiilor de credit au rămas neschimbate.

Prin aceste decizii, BNR urmărește asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu, sprijinind astfel o creștere economică sustenabilă. În plus, banca centrală subliniază necesitatea unui mix echilibrat de politici macroeconomice și a unor reforme structurale eficiente.

De asemenea, utilizarea fondurilor europene rămâne un factor esențial pentru stimularea economiei pe termen lung, contribuind la menținerea stabilității macroeconomice și la creșterea rezilienței economiei românești în fața unor posibile riscuri externe.