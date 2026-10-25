Pensionarii ar urma să beneficieze din 1 ianuarie 2027 de reluarea indexării, după doi ani fără majorarea generală a valorii punctului de referință. Creșterea în lei depinde de punctele acumulate de fiecare beneficiar, iar scenariul de 7,3% reprezintă un exemplu de calcul, nu o sumă promisă pentru anul viitor.

Programul de guvernare pentru 2026-2028 leagă reluarea indexării de protejarea puterii de cumpărare. Aplicarea măsurii presupune însă asigurarea finanțării, cu respectarea obiectivelor privind reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice.

Procentul se aplică punctului de referință, iar suma depinde de pensie

Calculul pensiei publice pornește de la totalul punctelor recunoscute beneficiarului. Acesta se înmulțește cu valoarea punctului de referință (VPR), stabilită la 81 de lei pentru 2026. Dacă punctajul rămâne constant, majorarea acestui indicator se transmite proporțional pensiei rezultate din formulă.

Într-un calcul orientativ prezentat de Libertatea.ro, o indexare de 7,3% ar aduce pensiei de 2.000 de lei un plus de 146 de lei, până la 2.146 de lei. Pentru pensia de 3.000 de lei, același procent ar aduce 219 lei, rezultatul fiind 3.219 lei. Procentul identic produce astfel sume diferite, în funcție de valoarea de la care începe calculul.

Reperul de 7,3% corespunde inflației medii anuale din 2025. Indexarea aferentă lui 2027 folosește însă indicatorii definitivi pentru 2026 și regulile legale aplicabile la calcul. O rată a inflației dintr-o singură lună sau din alt an nu poate înlocui acești indicatori.

Un exemplu separat arată mecanismul direct prin punctaj: la 40 de puncte, pensia calculată cu indicatorul actual este de 3.240 de lei, înainte de eventualele rețineri. Dacă VPR ar urca ipotetic cu 10%, până la 89,10 lei, aceleași puncte ar produce 3.564 de lei. Diferența ar fi de 324 de lei brut lunar. Nici acest exemplu nu reprezintă o estimare pentru 2027.

Formula combină inflația cu avansul real al salariilor

Articolul 84 al Legii nr. 360/2023 stabilește actualizarea anuală a VPR în ianuarie. La inflația medie anuală se adaugă jumătate, adică 50%, din creșterea reală înregistrată de câștigul salarial mediu brut.

Componenta salarială măsoară avansul rămas după eliminarea efectului scumpirilor. De exemplu, o creștere nominală a salariului de 8% nu echivalează cu un câștig de putere de cumpărare de aceeași dimensiune dacă, între timp, cresc și prețurile. În formulă nu intră automat jumătate din procentul nominal.

Pentru stabilirea indexării, calculul urmează aceste etape și condiții:

Se folosesc valorile statistice definitive pentru anul precedent, comunicate de Institutul Național de Statistică (INS). Pentru ianuarie 2027, anul de referință este 2026.

Se combină inflația medie anuală cu partea de 50% din avansul salarial real, conform formulei generale.

Dacă un indicator este negativ, calculul utilizează indicatorul pozitiv. Când ambele valori sunt negative, VPR rămâne la nivelul anterior.

Se aplică și plafonarea prevăzută de articolul 84 alineatul (7), începând din 2027. Limita este raportată la evoluția încasărilor bugetare din contribuții de asigurări sociale sau la inflația medie anuală din ultimii doi ani, cu acordarea procentului mai avantajos prevăzut de lege.

Rezultatul depinde de formula generală, de limita prevăzută de lege și de eventualele modificări legislative aplicabile la stabilirea valorii.

Înghețarea indexării nu a anulat recalcularea

Legea nr. 360/2023 a introdus VPR la 1 septembrie 2024. Nivelul său a rămas neschimbat în următorii doi ani: indexarea pentru 2025 a fost suspendată prin Ordonanța de urgență nr. 156/2024, iar articolul XXXI din Legea nr. 141/2025 a menținut valoarea și pentru 2026.

Recalcularea începută în 2024 a stabilit drepturile după noua formulă. Indexarea are alt rol: actualizează valoarea atribuită punctelor în raport cu indicatorii economici. Absența acestei majorări generale în 2025 și 2026 nu înseamnă că fiecare pensie individuală a rămas identică.

Punctele se stabilesc din venituri și din durata contribuției

Pentru punctajul lunar, venitul salarial brut se raportează la câștigul salarial mediu brut relevant. Punctajele lunilor se însumează, apoi totalul se împarte la 12 pentru rezultatul anual. Un an complet cu salariul egal cu media produce un punct; la un salariu dublu față de medie, rezultă două puncte.

Pentru lunile începând cu 1 septembrie 2024, reperul este câștigul mediu prevăzut în bugetul asigurărilor sociale de stat. Pentru lunile anterioare se utilizează valorile din anexa nr. 7 a legii. Există și o excepție pentru intervalul iulie 1977-decembrie 1990: venitul net se raportează la salariul mediu net.

În 2026, Legea nr. 44/2026 fixează câștigul salarial mediu brut la 9.192 de lei. Casa Națională de Pensii Publice aplică acest reper din 30 martie 2026; anterior utiliza 8.620 de lei.

Peste pragul de 25 de ani de stagiu contributiv se acordă puncte de stabilitate, pe trepte distincte:

Pentru anii 26-30, fiecare an aduce 0,50 puncte, respectiv 0,04167 pe lună. La capătul treptei se acumulează 2,50 puncte.

Pentru anii 31-35, alocarea este de 0,75 puncte anual, respectiv 0,06250 lunar. Totalul de stabilitate ajunge la 6,25 puncte după 35 de ani.

Fiecare an care depășește 35 de ani adaugă 1,00 punct, respectiv 0,08333 pe lună, peste totalul acumulat anterior.

Un an se încadrează într-o singură treaptă: în intervalul 31-35 primește 0,75 puncte, fără adăugarea cotei din treapta precedentă. Fracțiunile de stagiu sunt luate în calcul pe luni și zile.

Stabilitatea se acordă pentru contribuția în sistemul public. Facultatea, armata și concediul pentru creșterea copilului de după 1 aprilie 2001 nu intră în acest stagiu. Concediul anterior acelei date este inclus. Nici perioadele lucrate după pensionare nu generează puncte de stabilitate.

Pentru o carieră de 35 de ani în care salariul a fost permanent egal cu media, cele 35 de puncte contributive se adună cu punctele de stabilitate. Potrivit calculatorului DigiGov.ro, rezultă 41,25 puncte, care, înmulțite cu VPR, dau 3.341,25 lei. Rotunjirea legală în sus duce pensia brută lunară la 3.342 de lei. În acest exemplu, componenta de stabilitate reprezintă 506,25 lei.

Pensia brută și suma încasată pot fi diferite

La pensiile care depășesc 3.000 de lei se aplică o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% asupra părții de peste prag, pentru fiecare pensie. Impozitul, tot de 10%, se calculează asupra diferenței rămase peste prag după scăderea contribuției. Până la acest nivel inclusiv, pensia nu suportă aceste rețineri.

Regimul CASS privește veniturile din perioada 1 august 2025-31 decembrie 2027. În exemplul Casei Naționale de Pensii Publice, o pensie brută de 4.467 de lei are o contribuție de sănătate de 147 de lei, după rotunjire, și un impozit de 132 de lei. Suma rămasă pentru plată este de 4.188 de lei.

La celălalt capăt al grilei, indemnizația socială completează veniturile din pensii până la 1.281 de lei pentru beneficiarii cu domiciliul în România. Se ia în calcul totalul pensiilor persoanei, nu doar pensia publică. Nivelul se aplică din 1 ianuarie 2024 și este menținut pentru 2024-2026.

În exemplul cu 15 ani de stagiu și salariul raportat constant la reperul minim de 4.325 de lei, pensia calculată este de 572 de lei. Completarea de 709 lei asigură nivelul indemnizației sociale. Această diferență este înscrisă pe cupon, nu în decizia de pensionare.

Decizia casei teritoriale stabilește dreptul individual

O estimare bazată pe un singur salariu și pe aceeași proporție față de medie pentru întreaga carieră este orientativă. Casa teritorială de pensii calculează fiecare lună din veniturile declarate de angajator prin declarația 112. Punctajele se determină cu cinci zecimale, prin rotunjire la valoarea cea mai apropiată.

Pensia pentru limită de vârstă se acordă numai dacă sunt îndeplinite ambele cerințe: vârsta necesară și cel puțin 15 ani de stagiu contributiv. Pentru bărbați, vârsta standard este 65 de ani. În cazul femeilor, atingerea pragului de 65 de ani se face treptat, în funcție de luna și anul în care s-au născut. Concediul pentru creșterea copilului din perioada ulterioară datei de 1 ianuarie 2006 contează la stagiul minim.

Cererea se depune la casa teritorială de la domiciliu în maximum 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor. Respectarea termenului permite acordarea drepturilor de la acea dată; depunerea ulterioară mută începutul plății la data cererii.

Reluarea indexării privește drepturile viitoare. Plata retroactivă a majorărilor neacordate în 2025 și 2026 ar necesita o bază legală distinctă.