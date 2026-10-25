Potrivit StartupCafe, pentru angajatorii care plătesc salariul minim la normă întreagă, costul salarial complet ajunge la 4.418 lei lunar de la 1 iulie 2026, față de 4.134 lei la nivelul anterior. Creșterea cheltuielii pentru un angajat este de 284 lei, în condițiile aplicării sumei netaxabile aferente fiecărei perioade.

Pentru salariat, Ministerul Muncii indică un venit net lunar de 2.699 lei, cu 125 lei peste nivelul anterior de 2.574 lei. Aceste valori privesc norma întreagă; ele nu reprezintă netul și costul salarial aferente unui contract part-time.

Salariul de bază se verifică separat de sporuri

Guvernul României a adoptat joi, 12 martie 2026, hotărârea care ridică salariul minim brut lunar la 4.325 lei. Față de cei 4.050 lei aplicabili în iunie, diferența este de 275 de lei brut, echivalentul unei creșteri de 6,8%.

Hotărârea de Guvern (HG) 146/2026 a fost publicată vineri, 13 martie 2026, în Monitorul Oficial. Pentru firme și ceilalți angajatori, data de aplicare a nivelului majorat este 1 iulie 2026.

Regula privind salariul de bază și timpul de muncă este stabilită astfel de Guvernul României în actul normativ: „Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”.

La verificarea încadrării salariale, sporurile și celelalte adaosuri trebuie tratate separat de minimul legal. Tariful de 25,949 lei pe oră corespunde programului complet, cu o durată medie lunară de 166,667 ore.

Scutirea fiscală se acordă numai dacă sunt îndeplinite condițiile cumulate

Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 89/2025 stabilește două perioade pentru facilitatea fiscală. Pentru veniturile aferente intervalului 1 ianuarie-30 iunie 2026, suma lunară netaxabilă este de 300 lei. Pentru intervalul 1 iulie-31 decembrie 2026, aceasta scade la 200 lei.

Asupra acestei sume nu se aplică impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii. Facilitatea privește salariații cu contract individual de muncă și normă întreagă, la angajatorul unde au funcția de bază. Aplicarea ei presupune verificarea cumulativă a următoarelor condiții:

Contractul este pentru normă întreagă, iar locul de muncă este cel declarat drept funcție de bază.

Salariul de bază brut înscris în contract coincide cu minimul legal al lunii pentru care se acordă veniturile. La această verificare nu se adaugă sporurile sau alte componente salariale.

Totalul brut al veniturilor salariale și asimilate, obținute în aceeași lună din același contract, se încadrează în plafonul de 4.300 lei pentru primul semestru, respectiv 4.600 lei pentru al doilea semestru. Limitele sunt inclusive. La verificarea lor se exclud tichetele de masă, voucherele de vacanță și, după caz, indemnizația de hrană acordată legal.

Pentru salarizare, verificarea venitului brut total este distinctă de verificarea salariului de bază. Prima urmărește respectarea plafonului fiscal, iar a doua urmărește egalitatea dintre baza contractuală și salariul minim. Ambele condiții trebuie îndeplinite în luna pentru care sunt calculate veniturile.

Condiția normei întregi delimitează și folosirea exemplelor de net: facilitatea descrisă nu se transferă automat unui contract cu timp parțial.

Suma netaxabilă se ajustează pentru lunile lucrate parțial

Încadrarea în condițiile facilității nu înseamnă că suma lunară se acordă integral indiferent de perioada lucrată. Ordonanța prevede diminuarea acesteia în funcție de:

Intervalul din lună în care salariul de bază sau solda lunară, potrivit contractului ori raportului de serviciu, rămâne la nivelul minimului legal.

Data angajării, pentru persoanele nou încadrate cu salariul sau solda la nivelul minim.

Partea din lună pentru care sunt determinate veniturile salariale și cele asimilate salariilor.

Data încetării contractului de muncă sau, după caz, a raportului de serviciu.

Aceste ajustări privesc durata eligibilă dintr-o lună. Un contract cu normă întreagă început sau încheiat în cursul lunii rămâne distinct de un contract part-time.

Diferența dintre brut și net contează în bugetul salarial

Ca exemplu orientativ pentru un angajat eligibil la normă întreagă, comparația dintre cele două perioade arată astfel: 4.418 lei minus 4.134 lei înseamnă 284 lei în plus pentru angajator; 2.699 lei minus 2.574 lei înseamnă 125 lei în plus pentru salariat. Exemplul folosește suma netaxabilă corespunzătoare fiecărei perioade, nu aceeași facilitate fiscală pentru ambele niveluri salariale.

La momentul anunțului din martie, 831.382 de angajați erau remunerați cu salariul minim brut, aproximativ 14,6% dintre salariații activi. Numărul beneficiarilor majorării indicat de minister este de 1.759.027 de persoane.

La anunțarea deciziei, Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a declarat: „Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”.

Patronatele și sindicatele au cerut niveluri diferite

Potrivit relatării Digi Economic, organizațiile patronale au cerut ca salariul minim să rămână la nivelul de până acum, susținând că firmele au nevoie de timp pentru a prelua costurile suplimentare.

Patronatele au avertizat că o nouă creștere ar putea afecta în special companiile cu marje reduse. Sindicatele au cerut, în schimb, un salariu minim de 4.350 lei, pentru compensarea inflației și protejarea puterii de cumpărare a angajaților cu venituri mici.

În nota de fundamentare, autoritățile anticipează că majorarea ar putea susține ocuparea, inclusiv în rândul tinerilor și femeilor, și ar putea reduce munca nedeclarată. Creșterea consumului intern și a cererii de bunuri și servicii este, de asemenea, un efect estimat, nu un rezultat deja măsurat.

Pentru perioada iulie-decembrie 2026, nota de fundamentare estimează un efect financiar de aproximativ 622 milioane de lei asupra bugetului general consolidat. Estimarea include venituri suplimentare de circa 969 milioane de lei și cheltuieli de personal de aproximativ 347 milioane de lei.