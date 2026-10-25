Proprietarii persoane fizice plătesc în 2026 un impozit pe clădiri influențat de majorarea cu 79,6% a valorii impozabile pe metru pătrat față de 2025. În București, creșterea intervine fără majorarea cotelor locale. Pentru suma datorată contează separat procentul aplicat și baza asupra căreia se aplică acesta.

Cota locală se aplică valorii impozabile a clădirii

Calculul pentru o locuință deținută de o persoană fizică pornește de la valoarea impozabilă a clădirii, adică suma folosită drept bază pentru stabilirea obligației fiscale, potrivit ditl5.ro. Asupra ei se aplică procentul decis de autoritatea locală. Acesta este mecanismul păstrat pentru anul fiscal 2026, înaintea trecerii anunțate la impozitarea după valoarea de piață.

În București, pentru proprietarii persoane fizice, locuințele sunt impozitate cu 0,1%, iar clădirile nerezidențiale cu 0,2%.

Codul fiscal, la art. 457 alin. (1¹), introdus prin Legea nr. 239/2025, nu permite ca nivelul cotei de impozit din 2026 să coboare sub cel stabilit pentru 2025.

Ca reper anterior aplicării acestor modificări, în decembrie 2025 intervalul cotelor pentru locuințele persoanelor fizice era de 0,08%-0,2%. În aproape întreaga țară, procentele stabilite local se situau aproape de limita minimă. Acest reper descrie situația de atunci, nu cotele fiecărei localități pentru 2026.

Valoarea impozabilă depinde și de amplasament și construcție

Printre indicatorii utilizați pentru stabilirea bazei de calcul se află:

Zona în care se găsește clădirea în interiorul localității.

Rangul localității în care este amplasată proprietatea.

Materialele din care a fost construită clădirea.

Majorarea exprimată în lei pe metru pătrat privește un element al calculului, nu reprezintă automat procentul cu care a crescut impozitul fiecărei proprietăți. Pentru obligația individuală rămân relevante valoarea impozabilă a clădirii și cota locală aplicabilă categoriei sale.

Modificările pentru 2026 provin din Legea nr. 239 din 15 decembrie 2025, care a intervenit asupra Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Actul a majorat impozite și taxe locale și a schimbat baza de impozitare ori mecanismul de calcul pentru unele dintre acestea.

Legea a intervenit și asupra categoriilor de clădiri exceptate de la impozitare, precum și asupra celor pentru care Consiliul General al municipiului București poate decide scutiri sau reduceri. Aceste facilități reprezintă o componentă distinctă de procentul aplicat valorii impozabile.

Amânarea evaluării la prețul pieței păstrează regimul existent în 2026

Ministerul Finanțelor a renunțat la aplicarea din 2026 a impozitării proprietăților persoanelor fizice după valoarea de piață, deoarece nu avea timp suficient pentru pregătirea sistemelor informatice și a mecanismelor de evaluare, potrivit informațiilor anunțate atunci de Profit.ro. Pentru acest an a fost prevăzut un mecanism tranzitoriu, destinat apropierii impozitării de valoarea de piață.

În vara anului 2025, premierul Ilie Bolojan explica faptul că primăriile nu aveau programele informatice necesare estimării valorii de piață a imobilelor din localitățile administrate.

„Acest lucru se va face într-un an aproximativ, iar astăzi ceea ce își propune Guvernul împreună cu autoritățile locale este să facem câteva modificări la actualul sistem de impozitare în așa fel încât el să poată fi aplicat simplu”, a declarat atunci premierul Ilie Bolojan despre pregătirea sistemului și modificările intermediare.

Regimul existent pentru clădirile rezidențiale continuă în 2026 inclusiv pentru firme. În cazul persoanelor juridice, calculul ține cont de valoarea rezultată dintr-o evaluare, iar în această privință nu erau anticipate modificări.

Discuțiile despre majorări au vizat veniturile bugetelor locale

Înaintea stabilirii regulilor finale, vicepremierul Barna Tanczos a prezentat o estimare privind creșterea impozitului pe locuințe și argumentele bugetare ale propunerii. Procentele discutate atunci aveau caracter preliminar.

„Momentan vorbim de un procent între 60% și 70%. La finalul discuțiilor vorm avea varianta finală. Este și o discuție pe care o poartă România de ani de zile cu Comisia Europeană. Analizele Comisiei și chiar anlizele Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, așa cum ar trebui, și, în foarte multe situații, primăria se bazează foarte mult pe veniturile de la centru și foarte puțin pe veniturile proprii. Este o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor locale, astfel încât aceste primării să devină cât de cât independente financiar și să poată asigura resursele pentru proiectele de dezvoltare”, a afirmat vicepremierul Barna Tanczos într-o intervenție televizată anterioară adoptării formulei finale.

Discuțiile de atunci vizau și tratamentul fiscal al autoturismelor: „Pentru a echilibra această situație, propunerea este de a majora cu aceste procente impozitele locale la autoturisme și la clădiri. Vor avea loc în continuare discuții pentru o formulă de calcul. Inclusiv discuții dacă mașinile electrice, inclusiv cele scumpe, să fie scutite de impozit sau nu”, a mai explicat Tanczos.

Trecerea la valoarea de piață este prevăzută pentru 2027

Calendarul inițial prevedea aplicarea noului sistem de la 1 ianuarie 2025. Termenul fusese stabilit de Parlament la sfârșitul anului 2022, prin legea de aprobare a Ordonanței nr. 16/2022. Ulterior, aplicarea a fost mutată la 1 ianuarie 2026.

Impozitarea proprietăților după valoarea de piață figurează între angajamentele asumate în planul fiscal convenit cu Comisia Europeană și în PNRR. Noua amânare, anunțată în decembrie 2025, fixează trecerea la acest mod de impozitare pentru 2027: pregătirea noului sistem nu avansase suficient, iar timpul rămas până la sfârșitul anului nu permitea implementarea lui.