ING Bank România a introdus două noi oferte de credit ipotecar cu dobândă fixă pe o perioadă inițială. Vorbim despre dobânzi care pornesc de la 4,79% pe o perioadă de trei ani, respectiv 5,29% pentru primii cinci ani de creditare, o mișcare menită să ofere mai multă predictibilitate celor care doresc să cumpere o casă. Întregul proces de rezervare a ofertei se poate face online, direct din aplicația Home’Bank.

Dobânzi fixe pe 3 și 5 ani

Concret, banca a lansat două produse noi. Primul este ING Ipotecar 3 ani FIX, care vine cu o dobândă fixă începând de la 4,79% în primii trei ani. După această perioadă, dobânda devine variabilă, calculată pe baza unei marje de 1,89% la care se adaugă indicele IRCC. Al doilea produs, ING Ipotecar 5 ani FIX, oferă o dobândă fixă de la 5,29% în primii cinci ani, urmată de aceeași marjă de la 1,89% plus IRCC.

Predictibilitate și flexibilitate pentru clienți

Reprezentanții băncii subliniază că aceste oferte răspund unei nevoi clare din piață. „Achiziţia unei locuinţe este una dintre cele mai importante decizii financiare, iar românii caută tot mai mult echilibrul între predictibilitate şi flexibilitate. (…) am lansat oferta de credit ipotecar cu dobândă fixă redusă pe 3 ani, ulterior variabilă, în paralel cu repoziţionarea creditului ipotecar ING pe 5 ani. Clienţii au libertatea de a opta pentru varianta care se potriveşte cel mai bine planurilor lor personale.”, spune Iulia Rusu, Manager Strategie Credite şi Asigurări, Persoane Fizice, ING Bank România.

Cum poți obține reduceri la dobândă

Structura de reduceri este una transparentă și depinde de profilul fiecărui client. De exemplu, se poate obține o reducere de până la 0,5 puncte procentuale pentru încasarea veniturilor recurente la ING. O altă reducere, de 0,4 puncte procentuale, se aplică pentru sume împrumutate de peste 400.000 de lei sau un avans mai mare de 40%. Iar încheierea unei asigurări de viață aduce un discount de 0,3 puncte procentuale. V-ați gândit vreodată cât de mult contează clasa energetică a locuinței la un credit? Ei bine, achiziția unui imobil cu clasă energetică A, indiferent de anul construcției, poate reduce dobânda cu încă 0,2 puncte procentuale.

Pe lângă acestea, clienții beneficiază de comision zero de administrare și de un curs valutar preferențial pentru transferul sumelor în euro. Rambursarea anticipată, fie parțială, fie totală, se poate face direct din Home’Bank, fără comision de procesare.

Comisioane și costuri suplimentare

Până la data de 30 iunie 2026, clienții care își încasează salariul de la un angajator cu convenție salarială ING beneficiază de comision zero pentru analiza dosarului. E drept că pentru refinanțări externe, acest comision este zero indiferent de angajator. Mai mult, cheltuielile accesorii (taxe notariale, evaluare, taxe RNPM) pot fi finanțate de bancă în limita a 3.000 de lei pentru credite noi și 1.500 de lei pentru refinanțări, suma fiind inclusă în credit.

Exemple concrete de calcul

Hai să vedem cum arată cifrele. Pentru un credit ipotecar de 401.000 de lei, contractat pe 22 de ani, cu un avans de 41%, asigurare de viață, încasarea salariului la ING și pentru un imobil de clasă energetică A, situația stă în felul următor (calcule valabile până la 30 aprilie 2026):

ING Ipotecar 3 ani FIX: dobândă fixă de 4,79% în primii 3 ani, urmată de o dobândă variabilă compusă din marja de 1,89% plus IRCC (actualmente 5,58%). Rata lunară în perioada fixă este de aproximativ 2.460 de lei, cu un DAE de 8,82%.

dobândă fixă de 4,79% în primii 3 ani, urmată de o dobândă variabilă compusă din marja de 1,89% plus IRCC (actualmente 5,58%). Rata lunară în perioada fixă este de aproximativ 2.460 de lei, cu un DAE de 8,82%. ING Ipotecar 5 ani FIX: dobândă fixă de 5,29% în primii 5 ani, urmată de aceeași dobândă variabilă. Rata lunară în perioada fixă ajunge la circa 2.573 de lei, cu un DAE de 8,82%.

Pana la urma, banca precizează că rata dobânzii variabile poate creşte sau scădea în funcţie de evoluţia IRCC. Variaţia indicelui sau a veniturilor poate afecta, fireste capacitatea de rambursare a creditului.