Componenta nerambursabilă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a înregistrat o creștere substanțială în primul trimestru al anului. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că suma a crescut cu 3 miliarde de lei, ajungând de la 2,8 miliarde la un total de 5,8 miliarde de lei. totusi oficialul trage un semnal de alarmă: absorbția fondurilor trebuie accelerată masiv.

Prioritate pe granturi

Prezent la conferința „Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea tuturor instrumentelor de irigare financiară a economiei”, ministrul a explicat strategia din spatele acestei evoluții. S-a pus accentul pe securizarea componentei de grant, adică a banilor care nu trebuie dați înapoi. V-ați întrebat vreodată de ce unele proiecte avansează mai repede? Până la urmă, totul depinde de finanțare.

„Am creat, în ultimul trimestru din anul trecut, un sistem mult mai flexibil de asigurare a cofinanţărilor, lucru care s-a văzut în modul în care, practic, au crescut plăţile în ultima parte a anului. Şi acelaşi sistem ne propunem să-l punem în practică inclusiv în acest an şi este deja în arhitectura bugetului aprobat”, a declarat Alexandru Nazare. Ministrul a subliniat presiunea existentă pentru îndeplinirea reformelor și a jaloanelor (așa-numitele milestone-uri) necesare pentru a obține următoarele tranșe de bani din PNRR. „Asta a fost una dintre priorităţile noastre la Ministerul Finanţelor, pentru că vrem să securizăm cât mai mult din componenta de grant, iar proiectele să fie proiecte care merg şi funcţionează”, a completat el.

Cifrele concrete ale cresterii

Un exemplu concret oferit de ministru este Autostrada Moldovei, un proiect strategic care a fost mutat de pe componenta de împrumut pe cea de grant. O astfel de relocare are efecte imediate în execuția bugetară.

Iar cifrele vorbesc de la sine.

„Vorbim, spre exemplu, de zona nerambursabilă. Dacă în trimestrul I aveam 2,8 miliarde lei, acum avem 5,8 miliarde lei. Deci o creştere de 3 miliarde lei în trimestrul I. Avem nevoie de mult mai mult. Se vede creşterea, dar trebuie să accelerăm, dat fiind că termenul este august”, a explicat Nazare. Dar creșterea nu se oprește aici. „Avem o creştere inclusiv în privinţa fondurilor de coeziune, care se reflectă în execuţie, iar creşterea fondurilor de coeziune pe trimestrul I este de la 7,8 miliarde lei la 9,7 miliarde lei. Deci aproape 2 miliarde lei în plus pentru fondurile de coeziune”, a adăugat ministrul.

Presiune maxima si umbra crizei politice

Termenul limită din luna august pune o presiune uriașă pe autorități. Nazare și-a exprimat convingerea că cele mai importante aspecte legate de PNRR (inclusiv cele 14 puncte menționate de ministrul Fondurilor Europene) vor fi monitorizate atent pentru a fi îndeplinite la timp. Numai că planurile se pot lovi de realitatea politică.

Miza bugetului pe 2026 a fost, conform ministrului, tocmai avansul în absorbția banilor din PNRR. Însă contextul actual complică lucrurile. „Această criză politică care se prefigurează şi pe care sper că încă o mai putem preveni nu ajută nici la acest subiect”, a conchis Alexandru Nazare.