Companiile de asigurări au achitat despăgubiri de 209 milioane de lei anul trecut pentru refacerea locuințelor asigurate, conform datelor oficiale publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Suma este cu 14% mai mare față de nivelul din 2024, când plățile s-au ridicat la 183 de milioane de lei.

Polițele facultative, motorul creșterii

La prima vedere, cifrele arată o piață în mișcare. Numai că, la o analiză mai atentă, se observă că majoritatea covârșitoare a despăgubirilor a fost acordată în baza asigurărilor facultative. Vorbim despre peste 94% din valoarea totală, adică 197 de milioane de lei, o sumă în creștere cu 20% față de anul anterior. Iar interesul românilor pentru acest tip de protecție este vizibil și dincolo de sume. Numărul locuințelor asigurate facultativ a crescut cu 7% în 2025 față de anul precedent.

O necesitate, nu o opțiune

Reprezentanții din industrie văd în aceste cifre o confirmare a rolului pe care îl joacă asigurările în viața de zi cu zi. „Aceste evoluţii confirmă rolul esenţial al asigurărilor facultative în protejarea patrimoniului personal şi în asigurarea unui sprijin financiar rapid în cazul unor evenimente neprevăzute. În contextul frecvenţei tot mai ridicate a riscurilor, de la fenomene meteo extreme la incendii, extinderea gradului de acoperire prin asigurare devine o necesitate, nu doar o opţiune”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte & director general al UNSAR.

Ce acoperă de fapt asigurarea facultativă?

V-ați gândit vreodată ce diferențiază o poliță facultativă de cea obligatorie? asigurările facultative se pot încheia doar pentru locuințele care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD. Acestea oferă însă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și a bunurilor, acoperind nu doar dezastrele naturale, ci și o paletă largă de alte riscuri: incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundaţii produse de avarii ale instalaţiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecţiuni ale centralei termice sau daune ale bunurilor electronice/electrocasnice (o problemă tot mai des întâlnită).

Mai mult, există soluții diversificate pentru a ne proteja inclusiv relația cu vecinii, prin acoperirea prejudiciilor pe care le putem produce accidental.

Zeci de mii de familii ajutate

Dincolo de cifre, impactul este unul cât se poate de real și de personal pentru cei afectați de evenimente neplăcute. „În spatele acestor despăgubiri sunt zeci de mii de familii care au reuşit să îşi refacă locuinţele după evenimente neprevăzute. Asigurarea este o soluţie concretă care ajută oamenii să îşi reia viaţa mai repede”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator secţiuni asigurări generale în cadrul UNSAR.

Până la urmă, despre asta este vorba.