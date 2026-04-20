România trebuie să continue consolidarea fiscală pentru a evita o criză economică similară celei traversate de Grecia. Avertismentul dur vine de la Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a României, care a subliniat luni că deficitul bugetar a atins un nivel colosal de 9,3% din PIB în 2024, un an fără probleme economice majore.

Un deficit colosal și insuportabil

Situația de la care s-a pornit anul trecut este descrisă fără menajamente de oficialul BNR. El a punctat că dezechilibrul a apărut într-un an lipsit de evenimente excepționale, ceea ce face cifra și mai îngrijorătoare. V-ați gândit vreodată cum arată un deficit de aproape 10% într-un an normal?

„Am pornit anul trecut de la o situaţie extrem, extrem de critică: un deficit de 9,3% din PIB într-un an fără nicio criză, fără niciun fel de problemă. Când spun problemă, mă refer la inundaţii, furtuni sau alte fenomene naturale. Anul 2024 n-a avut nimic din toate acestea. Un deficit de 9,3% din PIB este colosal şi insuportabil”, a declarat Eugen Rădulescu la conferinţa „Piaţa financiar-bancară”, organizată de ziarul Bursa.

Iar abordarea aceasta a continuat o bună bucată de vreme. „Această abordare s-a prelungit până când am avut un nou guvern, în vara anului trecut. Măsurile adoptate de acest guvern au fost criticate foarte mult. Şi poate pe bună dreptate. În definitiv, nimănui nu-i place să fie cel care începe să strângă cureaua”, a adăugat el.

Trăim mult peste mijloace

Cert e că alternativa la măsuri, oricât de nepopulare ar fi, este mult mai sumbră. Consilierul guvernatorului BNR a explicat, de ce este absolut necesară o corecție fiscală. E drept că nimănui nu-i convine, dar cifrele vorbesc de la sine.

„Este clar însă că va trebui să strângem cureaua. În momentul în care ţara are un deficit bugetar de peste 9% într-un an şi un deficit extern de 8% din PIB, asta ce înseamnă? Înseamnă că trăim foarte mult peste mijloacele pe care le avem. Trăim din împrumuturi externe”, a precizat Rădulescu.

Nu există altă soluție.

Singura alegere reală este între o ajustare controlată și una forțată de evenimente. „Nu se poate rezolva acest lucru fără a strânge cureaua. Nu există altă soluţie. Există însă varianta de a strânge cureaua încet, încet, aşa cum încearcă de aproape un an guvernul României, sau varianta de a nu o face de bunăvoie şi de a ajunge la crize de genul celei din Grecia”.

Fantoma Greciei și prețul stagnării

Pentru a înțelege mai bine riscurile amânării, Eugen Rădulescu a adus în discuție exemplul Greciei, o țară care a plătit un preț uriaș pentru dezechilibrele sale (acumulate pe parcursul multor ani). Povestea lor nu este doar despre cifre, ci despre două decenii pierdute.

„Criza din Grecia, care a început în 2008, atunci când s-a produs o ruptură internaţională, era, de fapt, pregătită de mulţi ani. Grecia îşi falsifica statisticile şi ajunsese la o datorie publică fabuloasă, iar în momentul în care s-a produs criza, partidul aflat la guvernare a ajuns la concluzia că mai bine nu face nimic şi aşteaptă”, a explicat reprezentantul BNR.

Dar pasivitatea a avut consecințe devastatoare. „Rezultatul a fost că au pierdut încă şase luni, iar acum, după ce au făcut tot ce le-au cerut finanţatorii internaţionali, în anul 2024, ultimul an pentru care avem statistici internaţionale, PIB-ul Greciei pe locuitor este mai mic decât era în 2004. Vorbim despre 20 de ani de stagnare. Acesta este preţul pe care îl plătesc grecii pentru ceea ce au făcut. Nu trebuie să repetăm şi noi acest lucru. Avem şansa să nu o facem. Sper să ne ţinem de ea”, a conchis Rădulescu.