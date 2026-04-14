Deputatul USR Alexandru Dimitriu a depus în Parlament un proiect de lege care vizează recuperarea banilor încasați de bănci printr-o presupusă creștere artificială a indicelui ROBOR. Inițiativa legislativă vine în contextul unei investigații a Consiliului Concurenței ce vizează zece bănci din România și urmărește să creeze un mecanism clar pentru despăgubirea celor afectați.

Despăgubiri reale pentru români

Proiectul pune accentul pe recuperarea efectivă a prejudiciilor, nu doar pe sancționarea instituțiilor bancare. „Am depus, astăzi, un proiect legislativ prin care românii şi statul, afectaţi de creşterea artificială a ROBOR, prin înţelegeri între bănci, îşi pot recupera mai uşor banii. Nu vorbim doar despre sancţiuni pentru bănci, aşa cum, probabil, va da Consiliul Concurenţei. Este important să vorbim despre despăgubiri reale pentru cei care au plătit deja. În 2022, ROBOR a crescut de câteva ori într-un interval foarte scurt, iar pentru milioane de români ratele aproape s-au dublat”, a declarat Alexandru Dimitriu.

Sancțiunile sunt iminente

Iar investigația Consiliului Concurenței pare să se apropie de un deznodământ, unul care, în opinia deputatului, va confirma înțelegerea dintre bănci. „După cum ştiţi, este o investigaţie care urmează să se finalizeze, situaţia din punctul meu de vedere este clară pentru că Consiliul Concurenţei a trimis deja către cele 10 bănci să-şi exprime punctul de vedere, ceea ce înseamnă în procedura aceasta a Consiliului că va exista o sancţiune, depinde acum dacă recunosc sau nu fapta şi în felul acesta vor avea mai puţin de 10% amendă”, a explicat Dimitriu.

Lucrurile par destul de clare.

Impactul financiar uriaș

Dar care este, pe bune, impactul acestei creșteri? Cifrele prezentate sunt uriașe. Potrivit estimărilor, fiecare punct procentual adăugat la ROBOR a generat costuri lunare suplimentare de 225 de milioane de lei, totalizând peste 2,5 miliarde de lei într-un singur an.

„Potrivit estimărilor, un punct procentual în plus la ROBOR înseamnă aproximativ: 58 de milioane de lei/lună în plus de la populaţie, 137 de milioane de lei/lună în plus de la firme, 29 de milioane de lei/lună în plus de la administraţia locală. Adică, în total, într-o singură lună ar fi aproximativ 225 de milioane de lei în plus. Peste 2,5 miliarde de lei pe an”, a precizat deputatul USR.

Statul, printre cei păgubiți

Printre cei afectați se numără și statul român, alături de autoritățile locale, care s-au împrumutat în funcție de acest indice. Doar primăriile ar fi pierdut lunar circa 30 de milioane de lei pentru fiecare punct procentual în plus, echivalentul unei „grădinițe noi”. Proiectul USR (care modifică OUG 170/2020) prevede ca Ministerul Finanțelor să poată acționa în numele statului pentru recuperarea acestor sume. „Ministerul Finanţelor, în calitate de reprezentant al statului, este abilitat să întreprindă toate demersurile legale necesare, inclusiv formularea de acţiuni în justiţie, în vederea recuperării despăgubirilor cuvenite autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale care au calitatea de parte prejudiciată”, se arată în proiect.

O șansă pentru persoanele fizice

Numai că proiectul nu se adresează doar statului. A fost creat un mecanism special pentru a le oferi cetățenilor o șansă reală în fața instituțiilor bancare, permițând acțiunile colective în instanță.

„Pentru persoanele fizice am creat un mecanism care să le permită să se poată lupta cu coloşii bancari pentru că este ştiut faptul că o persoană fizică nu poate să se lupte de una singură cu o bancă şi să aibă încrederea şi certitudinea că se luptă de la egal la egal. (…) Am creat mecanismul care permite persoanelor fizice să se adreseze instanţelor de judecată şi să dea în judecată băncile în procese colectivate”, a explicat Dimitriu.

Proiectul legislativ stipulează clar că „în scopul facilitării accesul efectiv la justiţie şi asigurării unei protecţii eficientă a drepturilor consumatorilor, persoanele fizice vor putea fi împreună reclamante, prevederile art. 59-60 din Codul de procedură civilă fiind aplicabile”.